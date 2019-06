Trotz grosser Hitze am Donnerstagabend waren die Gemeindeversammlungen in Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen gut besucht. Die Stimmberechtigten entschieden in allen vier Gemeinden über den Zusammenschluss zur Gemeinde Böztal. Teilweise wurde Mineralwasser an die Anwesenden verteilt, um die schwül-warmen Temperaturen etwas erträglicher zu machen.

Bereits um 20.45 Uhr stand der Entscheid aus Hornussen fest: Die Hornusser Stimmberechtigten wollen die Fusion. Vizeammann Guy David präsentierte zuvor nochmals die Vorlage. Er blickte auf die Abklärungen und die Arbeiten in den Arbeitsgruppen zurück und plädierte für eine Fusion. «Mit dem Zusammenschluss können wir gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden unsere Zukunft gestalten.» Er wies auf finanzielle Einsparungen, die mögliche Nutzung von Synergien und den Vorteil einer koordinierten Raumplanung hin. Die Meinungen waren in Hornussen offenbar schon vor der Versammlung gemacht: Nach Davids Ausführungen gab es keine einzige Wortmeldung. Und so zeigte die Abstimmung dann auch ein klares Bild: 92 Ja- standen 24 Nein-Stimmen gegenüber. Ein Stimmberechtigter enthielt sich.