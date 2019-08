Zwischen der Lernenden Lisa, 20, und ihrem 49-jährigen Arbeitskollegen Paolo (beide Namen geändert) kam es zu Umarmungen und Küssen an ihrem Arbeitsort in einem Aargauer Gartencenter. So viel ist unbestritten. Sie beschuldigt ihn aber der sexuellen Belästigung. Er bestreitet das, glaubt, dass sie Rache an ihm üben will, weil er nicht auf ihre Avancen eingestiegen ist. Welche Version stimmt? Dieser Frage musste kürzlich Gerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven am Bezirksgericht Brugg auf den Grund gehen.

Angefangen hatte die Geschichte mit Kuchen. Paolo, ein Portugiese, brachte eine Spezialität aus seiner Heimat mit zur Arbeit. Er verteilte das Gebäck an drei Arbeitskolleginnen, darunter Lisa. Nicht etwa, um diese herumzukriegen, wie er vor Gericht versichert. Er habe in Vergangenheit immer wieder Gebäck an die Mitarbeitenden verteilt.

Später traf er in einem Gang auf Lisa, wo diese am Pflanzengiessen war. Er fragte sie, ob das Gebäck geschmeckt habe. Sie sagte: «Sehr fein!» Sie umarmte ihn kurz und gab ihm ein Küsschen auf die Wange. Das sei kollegial gemeint gewesen, sagt sie zu Gerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven. Paolo sagte zu seiner jungen Kollegin: «Das sieht der Chef nicht gerne. Treffen wir uns in der Mittagspause.»

Die Schilderungen gehen diametral auseinander

Bis hierhin stimmen die Ausführungen der Strafklägerin Lisa und des Beschuldigten Paolo einigermassen überein. Was aber in der Mittagspause geschah, da gehen die Schilderungen diametral auseinander. Fakt ist: Sie trafen sich in einer Remise. Fernab vor fremden Blicken. Lisa sagt, dass Paolo sie an sich gezogen, umarmt und dann geküsst habe. Der Zungenkuss habe «ein paar Sekunden» gedauert. Lisa gibt mit starrer Miene Auskunft, ihre Stimme ist leise, etwas brüchig. Sie ist ohne Anwalt vor Gericht erschienen. Von einem Zungenkuss ist in der Anklageschrift allerdings nicht die Rede. Darin steht: «Der Beschuldigte hat die Geschädigte an sich gezogen, mit seiner Hand ihren Rücken und ihr Gesäss angefasst, sie auf die Stirn und drei Mal auf den Hals geküsst sowie ihr einen Kuss auf den Mund gegeben.» Was ihr dabei durch den Kopf gegangen sei, will Kerkhoven von Lisa wissen. Sie erwidert: «Ich dachte, dass ich das nicht darf, dass mein Freund etwas dagegen hat.» Lisa sagt, dass sie Paolo nicht signalisiert hat, dass sie das nicht möchte. Am Ende des Kusses habe sie ihn von sich weggestossen. Angezeigt hat sie ihn, damit er solche Belästigungen sein lässt.