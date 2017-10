Ein wolkenverhangener Himmel spannt sich über das glitzernde Meer. Schilfgras wiegt sich sanft im Sommerwind. Die Bilder von Ruth Roth in der Massena-Scheune zeugen von ihrer Liebe zur Natur. Eine Hurtigruten-Fahrt inspiriert sie genauso für ihre Bildwelten wie die herbstlich goldenen Reben in ihrem Wohnort Klingnau. Über dreissig Jahre ist sie schon als Malerin tätig und hat sich weit über die Kantonsgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Auf Ihrer Website steht: «Kunst zu definieren ist nicht einfach. Viele haben es versucht und keiner weiss Bescheid; am wenigsten die Künstler selbst.»

Diese humoristische Einstellung macht sie sympathisch. «Ich gehöre zu denen, die einfach nur aus Leidenschaft malen», sagt Roth unprätentiös. Farben und ihre Konsistenz findet sie sinnlich. Neben Landschaftsbildern und Stillleben präsentiert sie in der Massena-Scheune auch abstrakte Farblandschaften in Rakeltechnik. Dabei werden Acrylfarben in mehreren Schichten mit einem breiten Spachtel über die Leinwand gezogen. «Wenn ich male, zählt nur das Machen und nicht, ob ich ein Bild ausstelle oder verkaufen werde», meint Roth entspannt.

Pop-Art-Bilder von Prominenten

Ihre Mitausstellerin Trudy Zollinger aus Döttingen ist da ganz anders. «Feedbacks sind mir enorm wichtig als Inspiration, was ich besser machen könnte.» Bis 65 war sie im Familienbetrieb Zollinger Beschriftungen in Tegerfelden tätig und hatte sich im beruflichen Umfeld viel mit Gestaltung und Farben auseinandergesetzt. Erst seit der Pension widmet sie sich ganz der Malerei – und die ist stilistisch breit gefächert.

Eyecatcher in der Massena-Scheune sind ihre farbsprühenden Pop-Art-Bilder von bekannten Grössen wie Einstein, Bob Marley und Fidel Castro. Was fasziniert sie so an den Berühmten und Mächtigen? «Ihre Ausstrahlung. Wenn mir dann noch ihr Gesicht zusagt, male ich sie», meint Zollinger und fügt hinzu: «Als Michael Jackson starb, musste ich ihn sofort verewigen.»

Die Bronzeskulpturen von Fredy Meier stechen vor allem durch ihre fein gearbeiteten, ausdrucksstarken Gesichter ins Auge. Man sieht der Frau mit dem davonfliegenden Vogel auf der Hand ihre Sehnsucht an. Meiers Figuren sind stets in Bewegung. Der Künstler findet, dass sie so viel schöner zur Geltung kommen. Mit 82 Jahren denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Viele Jahrzehnte führte er ein Grabstein-Geschäft in Brugg mit bis zu 15 Angestellten. Heute wohnt er in einem ehemaligen Postgebäude im Berner Oberland. Dort hat er viel Platz, um seine Rohlinge aus Draht und Plastilin zu kreieren, die er später in eine Kunstgiesserei gibt. «Früher war ich sehr sportlich und machte Zehnkämpfe», erinnert sich Meier. Seine Beweglichkeit kommt ihm bis heute beim Modellieren zugute.

Knorrige Männer, hübsche Frauen

Eine Frau im eng anliegenden blauen Abendkleid posiert vor der nächtlichen Skyline von Manhattan. Das Bild am Treppenaufgang in der Massena-Scheune wird nächstes Jahr in einer New Yorker Galerie zu sehen sein, wo Hans Fitze einige seiner Werke ausstellen kann. Im Gegensatz zu Ruth Roths menschenleeren Landschaften, steht bei ihm immer der Mensch im Mittelpunkt. Während die Männer oft etwas knorrig wirken, sind Frauen bildschön; räkeln sich selbstbewusst auf einer Jacht oder posieren an der Bar. Ob das die Traumwelt des Malers ist, verrät er nicht. Typisch für Fitze ist sein flüchtiger und dynamischer Pinselstrich. Bevor er sich ganz der Kunst verschrieb, war er Koch und führte unter anderem in Herrliberg ein gut gehendes Restaurant.

Die Ausstellung in der Massena-Scheune Bad Schinznach dauert noch bis zum 29. Oktober. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 16 Uhr.