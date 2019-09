Weit über hundert verschiedene Beizen, Temperaturen auf sommerlichem Niveau und bombastische Konzerte. Das Stadtfest Brugg wartete mit so manchen Höhepunkt auf. Und die Besucher genossen es sichtlich. Tausende von ihnen waren an den beiden Stadtfest-Wochenenden in Brugg unterwegs.

Mit dabei war auch die Aargauer Zeitung. An beiden Fest-Wochenenden berichteten wir in unserem Live-Ticker ausführlich über das Stadtfest und lieferten Ihnen die besten Bilder. Auch vom grossen Konzert am zweiten Wochenende haben wir Ihnen einen spannenden Artikel mit schönen Bildern zusammen gestellt.

Wenn Sie also selber nicht dabei waren oder einfach nochmals die schönen Erinnerungen an das vergangene Stadtfest geniessen möchten, dann kommen Sie mit uns mit, klicken Sie durch die Bildergalerie und geniessen Sie die schönsten und besten Eindrücke vom Stadtfest.