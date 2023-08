Verzögerung Weil das Geld für den Anstrich fehlt: Hässliche Lärmschutzwand beim Notkraftwerk Birr Sie schützt zwar die Ohren, ist aber ein Graus für die Augen: In den Sommerferien wollte die Gemeinde eigentlich die grosse, graue Lärmschutzwand beim Notkraftwerk Birr mit Farben ansehnlich machen. Der Anstrich verzögert sich jedoch, weil nicht klar ist, wer dafür bezahlt.

Die Künstler wären vorhanden, das Geld aber nicht: Die 20 Meter hohe Lärmschutzwand bleibt vorerst grau. Bild: Claudia Meier

Die 20 Meter hohe Lärmschutzwand beim Notkraftwerk Birr ist gross, grau – und nicht sehr ansehnlich. Die Gemeinde Birr hat deshalb zusammen mit der General Electric (GE) in einer Ausschreibung nach Künstlerinnen und Künstlern gesucht, welche die 4000 Quadratmeter grossen Wand mit einem Anstrich aufhübschen sollen.

Fragen zur Finanzierung noch offen

Wie ArgoviaToday berichtet, haben sich zwölf Künstlerinnen und Künstler haben sich auf die Ausschreibung gemeldet. Davon kamen laut René Grütter, Gemeindeammann von Birr, drei Projekte in die engere Auswahl: «Diese wurden durch eine Präsentation vor den Vertretern von GE und der Gemeinde Birr ausgesucht.» Eigentlich hätte es in den Sommerferien soweit sein sollen, aber: «Eine Umsetzung in diesem Jahr ist nicht realistisch.» Der Grund: «Die Finanzierung der künstlerischen Gestaltung ist noch nicht geklärt.»

Der Gemeindeammann erwägte, dass das Projekt zum grössten Teil von der GE hätte finanziert werden sollen. Die restlichen Kosten sollen von der Gemeinde und dem Kanton getragen werden. Mehr möchte die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen – weitere Informationen sollen jedoch folgen. Viel Zeit bleibt allerdings nicht: Die Kunst wäre nur temporär zu bestaunen, denn nach vier Jahren kommt das Notkraftwerk inklusive der Lärmschutzwand wieder weg.