Vertiefte Zusammenarbeit mit dem PSI: Analyse-Unternehmen Anaxam zieht in den Innovaare-Park

Der Aargauer Innovationspark «Innovaare» wird um ein weiteres Unternehmen ergänzt. Kürzlich hat das Analyse-Unternehmen Anaxam die Räumlichkeiten des Parks bezogen. Das Ziel des Umzugs ist die vertiefte Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Paul-Scherrer-Institut und anderen Unternehmen im Park Innovaare.

Anaxam bietet kleineren Unternehmen Materialanalyse-Technik an. So kann beispielsweise ein Unternehmen, das mit Stahl arbeitet, diesen von Anaxam analysieren lassen – und so die Qualität des Stahls feststellen und gegebenenfalls verbessern. Solche Analysen erfordern viel Zeit, Geld, Know-how und Infrastruktur, wenn einzelne Unternehmen diese selbst durchführen. Anaxam spezialisierte sich auf Materialanalysen und kann dafür auch die Infrastruktur des PSI nutzen. Indem Unternehmen, für die sich eigene Analysen nicht lohnen, diese von Anaxam machen lassen, werden solche Analysen breiter zugänglich. Auf diese Weise sollen Schweizer Unternehmen wettbewerbsfähiger werden.

Anaxam ist Teil des Aktionsplans «Digitalisierung» des Bundes und der ETH. Unterstützt wird das Unternehmen beispielsweise vom Kanton Aargau, der Fachhochschule Nordwestschweiz und dem Schweizer Nanowissenschaften-Institut. (ama)