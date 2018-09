Es hätte nicht so weit müssen, sagte Nesrin (Name geändert). Die gebürtige Türkin musste sich vor Bezirksgericht Brugg verantworten. Zur Last gelegt wurden ihr Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Die unauffällige, 43-jährige Frau, die in der Region wohnt, hatte ihre schwarzen Haare zusammengebunden, trug schwarze Turnschuhe, schwarze Hosen sowie einen grauen Pullover. Die schwarze Handtasche stellte sie neben sich ab.

An einem Vormittag im Oktober des letzten Jahres bestieg sie in Windisch das Postauto Richtung Brugg und geriet in eine Ticketkontrolle. Nesrin händigte zwar ihren Swisspass aus, ein Halbtaxabonnement, verfügte aber über kein gültiges Ticket. An der Haltestelle Bahnhof-Campus stiegen die beiden Kontrolleurinnen mit ihr aus. Nesrin wollte sich aus dem Staub machen, lief schreiend durch die Unterführung davon, die beiden Kontrolleurinnen hinterher. Am Ende der Unterführung drehte sich Nesrin laut Anklageschrift um, packte die eine Kontrolleurin an der Schulter, stiess sie von sich weg und drohte ihr Schläge an.

Die zweite Kontrolleurin, die den Streit aus einigen Metern Entfernung mit allen Einzelheiten mitbekam, sagte als Zeugin aus vor Gericht. Sie erschien in ihrer Arbeitsuniform in grauen Hosen und grau-gelbem, beschriftetem Polo-Shirt. Aufmerksam und freundlich beantwortete sie die Fragen von Gerichtspräsident Sandro Rossi, erzählte, wie ihre Kollegin die Beschuldigte kontrollierte, es dann laut und unruhig geworden sei. Weil sie durch die hitzige Reaktion befürchtete, dass die Situation eskaliert, verständigte die Zeugin noch im fahrenden Bus per Telefon die Polizei.