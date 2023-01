Vernissage Brugger Neujahrsblätter geben Einblick in die faszinierende Welt der Pilze – und Kunstwerke, die daraus entstehen Für die Brugger Community, wie die Herausgeberin die Zielgruppe nennt, ist die 133. Ausgabe der Periodika mit Berichten erschienen. Der Kunstschaffende Jonas Studer hat dem interessierten Publikum im Kulturhaus Odeon erklärt, wie er mit Pilzen Myzelografien kreiert.

Sie haben durch die Vernissage geführt (v. l.): Stefan Bernet, Verlagsleiter Effingermedien AG, Annegret Ruoff, Redaktionsleiterin, und Kunstvermittler Jonas Studer. Claudia Meier

Ein Arzt aus Cademario TI, ein bekannter Impfgegner, referierte am 25. Januar 1923 im Brugger Rössli. Er behauptete, im Kanton Glarus seien fünf Todesfälle infolge der Impfung vorgekommen. Der hiesige Kantonsarzt Dr. Hans Siegrist ging der Sache nach: «Die nähere Prüfung hat ergeben, dass die Behauptung nicht zutreffend war. Der Haupttrumpf, den er gegen das Impfen ausgespielt hat, ist überhaupt kein Trumpf und hält nicht Stich.»

Das ist nur eine Episode, mit der es Peter Belart im Kapitel «Der Bezirk Brugg vor 100 Jahren» gelungen ist, einen Bogen aus der Vergangenheit zur Gegenwart zu spannen. Doch die Brugger Neujahrsblätter sind älter als die erwähnte Anekdote. Soeben ist der 133. Jahrgang mit einer Auflage von 550 Stück von der Effingermedien AG herausgegeben worden.

Pilze interagieren mit Filmrollen

Der dreiköpfigen Redaktion gehören Annegret Ruoff, Ingrid Baldinger und Barbara Stüssi-Lauterburg an. Verlagsleiter Stefan Bernet betonte an der Vernissage am Sonntagabend im Kulturhaus Odeon, wie wichtig Sponsoren sind, damit die Periodika erscheinen kann.

Verlagsleiter Stefan Bernet dankt allen Autoren und Sponsoren. Musikalisch wurde die Vernissage von One Blue Sky umrahmt. Claudia Meier

In eine völlig unbekannte Welt entführte Kunstvermittler Jonas Studer, der in Brugg und Wimmis BE lebt und arbeitet, die Gäste. Unterhaltsam erzählte er von seiner Suche nach der perfekten Welle, um surfen zu können. Durch seine vielen Aufenthalte in den Tropen hat er angefangen, mit Fotografietechnologien als malerischem Mittel zu experimentieren.

Eindrücklich erzählt Künstler Jonas Studer von seiner Arbeit mit den Pilzen. Claudia Meier

Die in den Neujahrsblättern abgebildeten Myzelografien sind eine Erfindung von Studer, eine Kombination von Pilz und Fotografie. Die kameralosen Bilder entstehen durch das Interagieren zwischen dem Myzel des Austernseitlings und lichtsensitiven Kodak-Rollfilmen. Seine intensive Auseinandersetzung mit den Pilzen führt den Künstler zur Frage: Wer kultiviert wen?

Brugger Schulprämien, Rebbau und Auenpark

Nach der Vorstellung der anderen Beiträge – etwa über Brugger Schulprämien, Rebbau und Auenpark – sagte Annegret Ruoff zur Gestaltung der Chronik zu Recht: «Claudia Filipek hat jede einzelne Geschichte mit ihrem ansprechenden Layout zum Funkeln gebracht.»

Musikalisch wurde die Vernissage von One Blue Sky umrahmt. Regula Merz, die in Los Angeles gelebt hatte und nach Brugg zurückkam, Christina Frei und Simon Bättig haben sich schnell in die Herzen des Publikums gesungen und dazu eingeladen, über die eigene Beziehung zur Heimat nachzudenken.

Die Brugger Neujahrsblätter 2023 sind in der Drogerie Kuhn, im Kulturhaus Odeon, in der Buchhandlung Orell Füssli und bei der Effingermedien AG für 28 Franken erhältlich.