Verkehrskonzept Oase: Der Anschluss Industrie stösst auf Kritik

Das Regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau (Oase) beschäftigt und bewegt – und führt auch zu kritischen Fragen. Solche sind an einer Informationsveranstaltung am Montagabend in Hausen beantwortet worden von den Fachleuten des Kantons: Stephan Attiger, Regierungsrat; Carlo Degelo, Leiter Sektion Verkehrsplanung; Frank Rüede, Projektleiter Oase.

Sie erklärten einer stattlichen Schar Interessierter in der Mehrzweckhalle, wie die Zentren Brugg/Windisch und Baden vom Verkehr entlastet, das untere Aaretal besser an das Nationalstrassennetz angebunden werden soll. Der Ostaargau, betonte Stephan Attiger, sei eine sehr dynamische, attraktive Region, die weiter wachse.

Bis 2040 wird die Zahl der Einwohner und Arbeitsplätze, so die Prognosen, um rund 30 Prozent steigen. «Das Zentrum von Brugg/Windisch kann diesen Verkehr nicht bewältigen, Staus und Beeinträchtigungen dauern immer länger», lautete sein Fazit. Schon heute, fügte er an, seien an gewissen Stellen – Stichwort Kreuzung Neumarkt – täglich gegen 30 000 Fahrzeuge unterwegs auf den Strassen.