Quartierweise soll in der Stadt Brugg flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden. Am 10. Februar entscheidet das Stimmvolk an der Urne darüber. In dieser Woche behandeln wir das Thema in einer Serie mit vier Beiträgen.

Ruedi Häfliger ist Verkehrssicherheitsexperte und arbeitet beim Brugger Verkehrsplanungsbüro Metron. Zudem ist er tätig als Dozent an der ZHAW.

