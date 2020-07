Verhandlungen, Massagen und Sport: Die römische Therme ist mehr als eine Wellnessoase

Dabei sei man unmittelbar neben dem Zwärenbach auf die Reste einer römischen Thermenanlage gestossen. «Weil die Ruine so gut erhalten war, entschied man sich, diese zu erhalten.» So wurde der Verein Pro Iuliomago gegründet, von diesem ist Homberger heute Präsident. Unter einem Schutzbau aus dem Jahr 2017 – der erste stammte aus dem Jahr 1976 – kann die Ruine besichtigt werden.

Unter den Lauben spielte sich das Leben ab

Homberger führt den Besuchern mit seinen plastischen Ausführungen vor Augen, wie das römische Dorf wohl ausgesehen hat. Entlang einer Hauptstrasse standen die Streifenhäuser rechtwinklig zur Strasse, unter hölzernen Vordächern – ähnlich wie die Lauben in der Berner Altstadt – spielte sich das Leben ab, boten Händler ihre Ware oder Handwerker ihre Dienste an. Am Hang standen mehrere Tempel, die Therme – deren Bau wurde oft von reichen Einwohnern aus Prestigegründen veranlasst – wurde am Fluss gebaut, um Frischwasserzufuhr zu sichern.