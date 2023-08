Vereinsleben «Das Ende war seit zehn Jahren absehbar»: Die Musikgesellschaft Bözberg löst sich per sofort auf Überalterung und fehlende Neumitglieder führten zum Entscheid: An der diesjährigen Generalversammlung haben die Mitglieder den bereits inaktiven Verein nach fast 70 Jahren aufgelöst.

Am Jahreskonzert 2018 hiess das Programm der Musikgesellschaft Bözberg noch «Mer started dore». Bild: Irene Hung-König

Überraschend sei dieser Entscheid nicht gekommen, sagt der ehemalige Vizepräsident der Musikgesellschaft Bözberg, Ueli Keller. Der 73-Jährige spricht von einer Zeiterscheinung und von Problemen, mit denen viele andere Vereine auch zu kämpfen hätten. Die Stichworte lauten Überalterung, Wegzüge, kaum Neumitglieder, ein immer grösseres Freizeitangebot und fehlende Zeit für Vorstandsarbeit.

«Das Ende war seit zehn Jahren absehbar», so Keller. Auf der Website der Gemeinde Bözberg steht, dass die Musikgesellschaft seit 1. Januar 2022 inaktiv sei. Die wenigsten Mitglieder lebten noch auf dem Bözberg, andere nahmen – zum Teil lange – Anfahrtswege auf sich für die Proben und Auftritte in der Gemeinde. An der diesjährigen Generalversammlung im Juni haben die verbliebenen Mitglieder und der dreiköpfige Vorstand nun beschlossen, alle Aktivitäten per sofort ganz einzustellen.

Zahlreiche Auftritte in Deutschland und Österreich

«Wir bedanken uns bei der Gemeinde, den Passiv-, Ehren- und Freimitgliedern herzlich für die jahrelange Unterstützung. Während fast 70 Jahren waren wir mit ihnen unterwegs, haben viele unvergessliche Feste und Anlässe zusammen erlebt und gefeiert», schreibt die Musikgesellschaft in den aktuellen News der Gemeinde Bözberg.

Ueli Keller sagt, dass der Verein bekannt gewesen sei für sein böhmisch-mährischen Repertoire. Dank diesem seien auch zahlreiche Veranstaltungen in Deutschland und Österreich – verbunden mit spontanen Platzkonzerten – möglich gewesen, was jeweils zu schönen kameradschaftlichen Reiseerlebnissen führte.

Dass sie jetzt die Reissleine gezogen hätten, sei einfach nur konsequent, hält der frühere Posaunenspieler gut gelaunt fest. Zurückbleibende Instrumente, Noten und Uniformen sollen, sofern brauchbar, bis Ende Jahr nach Rumänien verschenkt werden.