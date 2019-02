Werner Neuhaus war der erste Präsident des Vereins Alterswohnungen Windisch, der am 1. März sein 25-Jahr-Jubiläum feiert. Neuhaus ist 96 Jahre alt, nimmt aber das Angebot des Vereins bis heute nicht in Anspruch. Er lebt noch in seinem eigenen Haus, fährt Auto und ist gerne unterwegs.

Im Gespräch mit der AZ erinnert er sich an die Anfänge des Vereins, der vor allem dank dem Engagement von Monika Merki gegründet wurde. Alterswohnungen waren damals eine Wohnform, die noch nicht bekannt war; eine neue Wohnform zwischen Eigenheim und Altersheim.

Der Verein wurde gegründet, weil es keinen Platz mehr gab im Altersheim. «Damals war es so, dass sogar gesunde Menschen ins Altersheim gingen», sagt Silvia Härdi, Aktuarin des Vereins. Nach der Gründung des Vereins machte man sich auf die Suche nach geeigneten Wohnungen.