Brugg Erste Anfragen mussten abgewiesen werden: Warum die Samariter 2022 gefragter denn je sind In diesem Sommer reiht sich Anlass an Anlass. Auch der Brugger Verein bekommt dabei einen Negativtrend der letzten Jahre zu spüren.

Im Sommer 2021 führte der Samariterverein Brugg eine Übung durch. Ina Wiedenmann (19. Juni 2021)

Kaum ist das Nordwestschweizer Schwingfest vorbei, geht es für sie am Wochenende an den Slow-up Brugg Regio: Die Brugger Samariter sind derzeit gefragter denn je. In 2019 wurde gemäss Vereinspräsidentin Rita H. Steiger dank des Stadtfests mit 1200 im Sanitätsdienst geleisteten Stunden bereits ein «absoluter Höhepunkt in der 112-jährigen Vereinsgeschichte» erreicht. Dieser Wert wird 2022 wahrscheinlich überboten.

Rita H. Steiger, Präsidentin des Samaritervereins Brugg. Ina Wiedenmann (19. Juni 2021)

In den vergangenen sechs Monaten leisteten die Freiwilligen nämlich bereits rund 500 Stunden. Steiger ergänzt:

«2019 rechnete ich insgesamt 30 Anlässe ab. Für dieses Jahr stehen bereits bis Mitte September 36 Veranstaltungen an. Und es geht weiter so.»

Diese Tendenz habe vor allem zwei Gründe.

Corona hat die Situation befeuert

Einerseits, erklärt Rita H. Steiger, bekomme der Verein zu spüren, dass in diesem Sommer nach zwei Jahren Corona viele abgesagte Veranstaltungen nachgeholt werden. Pro Wochenende fänden zwei bis drei Anlässe statt. Andererseits fällt durch die hohe Nachfrage ein Negativtrend besonders ins Gewicht. Die Brugger Präsidentin sagt:

«Mehrere Samaritervereine haben sich in den letzten Jahren aufgelöst, weil der Nachwuchs fehlte.»

Die Vereine Windisch, Hausen oder Eigenamt seien nicht mehr; Mägenwil und Schinznach stünden kurz vor dem Aus.

Das Nordwestschweizer Schwingfest fand am letzten Wochenende in Brugg statt. Alexander Wagner (7. August 2022)

Corona habe die Situation noch befeuert: «Alle Vereine stellen fest, dass nach der Pandemie die Mitglieder fehlen.» Den Mangel müssten dann andere Organisationen auffangen. Für die Brugger Samariter wird damit das Einzugsgebiet nicht nur immer grösser, es gilt dieses Jahr auch viele neue Veranstaltungen zu betreuen: darunter die Wahlfeier der Aargauer Nationalratspräsidentin Irène Kälin in Schinznach genauso wie das Eigefäscht von Birr und Lupfig vom 19. bis 21. August.

Doch auch beim Samariterverein Brugg werden die Ressourcen knapp. Zwar kann der Verein auf etwa gleich viele Helfende für Veranstaltungen zählen wie noch vor der Pandemie: Zwischen 23 und 24 Mitglieder leisten gemäss Rita H. Steiger mindestens einmal pro Jahr einen Sanitätsdienst. Für die Nachfrage in diesem Sommer reicht das aber nicht.

«Zum Glück können wir auf andere Vereine zurückgreifen, aber ich musste auch schon Anfragen abweisen», erklärt die Vereinspräsidentin gegenüber der AZ.

Die Arbeit ist kein reiner Frondienst

Weil die Samaritervereine fehlen, greifen laut Steiger einige Veranstalter inzwischen auf private Anbieter oder Rettungsdienste zurück. Sie sagt:

«Wenn Firmen in die Bresche springen, wird es aber viel teurer, als wenn ein Verein den Auftrag übernimmt.»

Und weiter: «Wir berechnen eine moderate Pauschale an den Veranstalter, der Verletzte bezahlt nichts.» Firmen könnten auch den Patienten Kosten verrechnen, was wiederum die Krankenkasse belaste.

Am 14. August findet der Slow-up Brugg Regio wieder statt. Diesen wird der Samariterverein Brugg ebenfalls betreuen. zvg

Um seine Leistungen langfristig zu sichern, ist der Samariterverein Brugg immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Interessierte können sich unter samariter-brugg@bluewin.ch melden. Die freiwillige Arbeit ist gemäss Rita H. Steiger übrigens kein reiner Frondienst für die Allgemeinheit. Aktivmitglieder würden an Vereinsübungen und Kursen von viel Wissen über den menschlichen Körper, Krankheiten, Verletzungen und Erste-Hilfe-Massnahmen im Notfall lernen.

«Und wir können überall mit dabei sein. Die grosse Dankbarkeit der Betroffenen tut gut und motiviert zum Weitermachen.»