Sportanlass Bis zu 3000 Kinder messen sich in 12 Disziplinen: Der Schweizerische Schulsporttag kommt in den Aargau Am 26. Mai 2023 wird der Kanton Aargau zum Zentrum des freiwilligen Schulsports der Schweiz. Der 52. Schweizerische Schulsporttag findet in Brugg/Windisch statt. Bis zu 3000 Schülerinnen und Schüler werden sich in zwölf Disziplinen messen.

Der Schweizerische Schulsporttag am 3. Juni 2015 in Luzern. Nadia Schärli

Am Schweizerische Schulsporttag messen sich jedes Jahr Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz in verschiedenen sportlichen Disziplinen. Der Sportanlass wird seit 1969 durchgeführt - jedes Jahr in einem anderen Kanton. Letztes Jahr fand er in Chur statt, dieses Jahr kommt er nun in den Aargau, genauer nach Brugg und Windisch.

Am 26. Mai 2023 werden sich in den beiden Aargauer Gemeinden bis zu 3000 Schülerinnen und Schüler in zwölf sportlichen Disziplinen messen. Organisiert wird das Ganze von der Sektion Sport des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) im Aargau, mit Unterstützung des Bundesamts für Sport, des Schweizerischen Verbands für Sport in der Schule (SVSS) und der Fraktion Sport des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands.

500 Helferinnen und Helfer

«Der Aargau gehört in Bezug auf den freiwilligen Schulsport schweizweit zur Spitze. Deshalb sind wir prädestiniert, um den Schweizerischen Schulsporttag durchzuführen», sagt Christian Koch, Leiter der Sektion Sport des Kanton Aargau. Die Sektion wolle den Anlass nutzen, um die kantonalen Schulsport-Wettkämpfe im Aargau nachhaltig zu stärken, so Koch.

Koch ist Co-Präsident des Organisationskomitees des Schweizerischen Schulsporttags, gemeinsam mit Gianin Müller, Schulleiter in Reinach. Für die Verantwortlichen werden die Herausforderungen bei der Organisation vor allem logistisch sein, informiert das BKS.

Zuerst müssen sie für die Wettkämpfe in allen zwölf Disziplinen eine separate Sportstätte finden. Und ausserdem schätzen sie, dass sie für die Durchführung des Anlasses ungefähr 500 Helferinnen und Helfer brauchen werden. Deshalb sind sie auf der Suche nach Partnerorganisationen. Eine haben sie bereits: Die Zivilschutzorganisation Brugg Region habe ihre Unterstützung beim Schweizerischen Schulsporttag zugesichert.

Vorbereitungen für kantonale Qualifikation laufen

Wer am Schweizerischen Schulsporttag mitmachen möchte, muss sich via kantonale Vorausscheidung dafür qualifizieren. Deshalb möchte das OK möglichst viele kantonale Qualifikationswettkämpfe durchführen. «Im Idealfall gelingt es uns, im Aargau in jeder der zwölf Disziplinen eine Ausscheidung zu organisieren und somit ein Aargauer Team am Schweizerischen Schulsporttag zu stellen», sagt Christian Koch.

«So wollen wir den freiwilligen Schulsport im Kanton Aargau langfristig weiter stärken.»

Das OK ist momentan dabei, diese Qualifikationswettkämpfe aufzugleisen. «Die Vorbereitungen laufen bis jetzt nach Plan», sagt Koch. «Die Motivation und Freude, für die Jugendlichen einen unvergesslichen Tag zu organisieren, sind in unserem Team deutlich spürbar.»