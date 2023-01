Veranstaltung Tief in den Schacht und hoch auf den Turm: Kinder führen durch die Brugger Altstadt Die 4. Klassen der Primarschule Stapfer haben Präsentationen über verschiedene Sehenswürdigkeiten zusammengestellt. In der Tour erklärten die Schülerinnen und Schüler unter anderem, woher der Erdbeeribrunnen seinen Namen hat und warum alle in Brugg ins Gefängnis wollten.

Elin und Johanna stellen ihrem Publikum den Erdbeeribrunnen vor. Carla Honold

«Heute Abend führen erstmals Kinder durch die Stadt Brugg», begrüsste Julia Grieder, Primarschullehrerin und Organisatorin des Projekts, rund 50 Eltern, Grosseltern und weitere Angehörige am Donnerstag vor dem Stapferschulhaus in Brugg. Die jungen Stadtführerinnen und -führer zeigten dem Publikum den Weg zu den Sehenswürdigkeiten, die sie später präsentierten. Zielsicher gingen sie mit einer Laterne in die Kälte voran.

Insgesamt neun verschiedene Gebäude, Statuen und andere Monumente hatten sich die 4. Klassen der Primarschule Stapfer ausgesucht und erarbeitet. Sie stellten für die Vorträge Recherchen an, unter anderem durch ein Interview mit einer Expertin oder einem Experten.

Unter dem Dachgiebel verstecken sich Musiknoten

Zum Schwarzen Turm erklärten Emelie und Nina: «Er wurde 1170 gebaut, weil die Stadt Brugg auch ein Wahrzeichen wollte.» Ihre Auskunftsperson, der ehemalige Stadtammann Rolf Alder, schloss für die Führung die Türen des Turms auf. Bis 1981 sei er als Gefängnis genutzt worden. «Alle wollten in die Brugger Zellen, weil hier die Köchin so gutes Essen zubereitete», so die Schülerinnen.

Aimée thematisiert im Vortrag unter anderem die besondere Fassade des Hauses zur alten Musik. Carla Honold

Beim Haus zur alten Musik an der Spiegelgasse erzählten Antônio und Aimée von seinem ehemaligen Besitzer Thaler, der automatische Instrumente herstellte. Sie wiesen auf die im Giebel gemalte Flötenmelodie hin. Aimée gab zu:

«Ich war schon nervös vor der Präsentation.»

Antônio und sie waren trotz Schwierigkeiten im Kampf gegen die Lärmkulisse zufrieden, wie es gelaufen ist. Die Unterstützung von Herbert Riner, dem heutigen Besitzer des Hauses, habe sehr geholfen.

«Der Pinienzapfen auf dem Brunnen wurde von den Anwohnerinnen und Anwohnern scherzhaft Erdbeere genannt», beschrieben Johanna und Elin den Namensursprung ihres Objekts; dem Erdbeeribrunnen an der Hauptstrasse.

Antônio zeigt den Zuhörerinnen und Zuhörern historische Bilder vom Haus zur alten Musik. Carla Honold

Die Mutigen durften durch einen Schacht in das Wasserreservoir unter dem Brunnen herabsteigen. Rückblickend meinten die Schülerinnen: «Das Projekt hat uns richtig gut gefallen.»

Etwas Neues auch für langjährige Bruggerinnen und Brugger

Nach den Präsentationen hatten sich die Schülerinnen und Schüler den selbstgebackenen Lebkuchen und den gebrauten Glühmost verdient, doch auch die Gäste durften zuschlagen und sich am Feuer wärmen. «Die Kinder haben das super gemacht», freute sich Silvio Hirt, Vater von Levi, zurück vor dem Schulhaus. Auch Levis Grossmutter war begeistert:

«Ich wohne seit Jahren in Brugg und habe selbst die Primarschule im Stapfer besucht, aber heute habe auch ich Neues gelernt.»

Julia Grieder hatte ebenfalls durch die Recherchen viel über ihre Heimatstadt erfahren. «Mir war es wichtig, die Stadt durch die Augen der Kinder zu zeigen», erklärte die Lehrerin.

Bei Lebkuchen und Glühmost findet die Stadtführung ihr Ende. Carla Honold

Das Projekt nach der ersten Durchführung zu wiederholen, kann sie sich gut vorstellen, sei doch das Thema «Mein Wohnort» im Fach «Natur, Mensch und Gesellschaft» im Lehrplan 21 verankert.

Noch ist es nicht vorbei; Am 2. Februar veranstaltet die Parallelklasse 4h von Herr Notter eine Führung. Ausgangspunkt ist für Interessierte um 17 Uhr vor dem Stapferschulhaus.