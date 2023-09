Veltheim Vom Haustier zur Spule: Diese Künstlerin arbeitet seit 20 Jahren mit Hundewolle Désirée Sala aus Veltheim erklärt, wie ihre Leidenschaft begann, warum sie sich dazu entschied, mit der Wolle von Hunden zu spinnen, und worin die Unterschiede zur Schafswolle liegen.

Vor 40 Jahren brachte Désirée Sala sich das Spinnen selbst bei. Bild: Dlovan Shaheri

Schon immer hatte Désirée Sala eine Leidenschaft für Handarbeit, besonders für alte Handwerkskunst. Vor vielen Jahren entschied sie sich, das Spinnen zu erlernen. Kurzerhand kaufte sie sich ein Buch zu diesem Thema und ein Spinnrad. Das Handwerk, das sie sich selbst beigebracht hat, begleitet sie auch 40 Jahre später noch immer.

Sala ist eine Hundeliebhaberin. Viele Jahre lang hatte sie drei Rough Collies, auch Langhaarcollies genannt. Heute besitzt die Künstlerin nur noch einen Vierbeiner dieser Rasse. «Es reute mich, die Hundehaare immer rauszuwerfen.» Anfangs verwendete sie diese als Dünger im Garten, doch sie hatte weitaus mehr, als sie hierfür benötigte. Auf einer Ausstellung traf sie dann auf eine Frau, die einen Pullover aus Hundehaar trug.

«Da dachte ich mir, wenn die das kann, kann ich das auch.»

Sala entschied sich spontan dazu, mit dieser Art von Wolle zu spinnen. Als sie vor 20 Jahren damit startete, kostete das Handwerk sie einige Nerven. Die Veltheimerin entschied sich sogar dazu, das Spinnen mit Hundewolle für einige Zeit zu pausieren. Seit drei Jahren arbeite Sala nun wieder aktiv mit der Wollart.

Die meisten Kundinnen und Kunden besitzen eine starke emotionale Verbindung zu Salas Arbeit, da die Haare des eigenen Hundes verwendet werden. Menschen, deren geliebter Vierbeiner verstorben ist, können so ein Andenken an ihn schaffen lassen. «Hundewolle ist ein kostbares Rohmaterial, das normalerweise weggeworfen wird», erklärt Sala. Je länger sie mit dem Material arbeite, desto mehr schätze sie den Nachhaltigkeitseffekt.

Die fertige Wolle wird mit einem Etikett der Hunderasse versehen, von der sie stammt. Bild: Jennifer Derrer

Erstes Trocknen in Salatschleuder

Das Spinnen mit der Wolle von Hunden ist ein aufwendiger Prozess. Heute erhält die 62-Jährige das Rohmaterial von ihren Kundinnen und Kunden. Als erstes wird es gewogen, begutachtet und nicht verwendbare Teile werden aussortiert. Die Haare werden dann über Nacht zur Reinigung in ein Bad mit Hundeshampoo eingelegt. Es sei normal, dass das Produkt etwas «hündelet». Eine spezielle Behandlung gegen den Geruch müsse jedoch nicht durchgeführt werden, erklärt Désirée Sala.

Das erste Trocknen erfolgt in einer Salatschleuder. Hierbei muss Sala Vorsicht walten lassen, da das Material bei zu viel Schwung verfilzt. Nach dem Schleudern lässt sie die Wolle lufttrocknen. Um von einem Berg an Hundehaaren zu einer verspinnbaren Wolle zu gelangen, muss dieser kardiert werden. Hierbei wird das Material an einer speziellen Maschine ausgekämmt. Durch das Kardieren verlaufen die Fasern in die gleiche Richtung.

Aus der Wolle wird am Spinnrad ein Faden gesponnen, der anschliessend mit einem weiteren verzwirnt wird. Dann erfolgt das Entspannungsbad, das der Wolle eine weiche Textur verleiht. Nachdem die Fäden trocken sind, werden sie zu Wollknäueln aufgewickelt und mit einem Etikett versehen, das die entsprechende Hunderasse aufzeigt. Sala übergibt das Garn schliesslich an ihre Kundinnen und Kunden, die es weiter verarbeiten.

An dieser Maschine wird die Hundewolle ausgekämmt, um sie danach verspinnen zu können. Bild: Jennifer Derrer

Aus einem grossen Migros-Sack an Haaren könne ein etwa orangen-grosses Wollknäuel hergestellt werden – abhängig davon, wie viel aussortiert werden müsse. Sala erklärt, dass der Arbeitsaufwand nur schwer zu berechnen ist. Bei ihr bezahlt man etwa 40 bis 45 Franken für 100 Gramm versponnene Wolle. Das Material bringt zudem Herausforderungen mit sich. So kann beispielsweise nur Hundehaar verwendet werden, das aus dem Fell gebürstet wurde. Geschnittenes Haar sei für das Handwerk unbrauchbar.

Waschen wie ein hochwertiger Kaschmirpullover

«Beim Spinnen mit Hundewolle muss ich mich mehr konzentrieren als bei dem mit gewöhnlicher Schafswolle», meint Sala. Dies liege daran, dass die Fasern kürzer seien. Durch die Beimischung von Schafswolle könne dieser Effekt reduziert werden. Dennoch streckt die Künstlerin ihr Produkt kaum. Bei bereits verstorbenen Hunden wende sie diese Taktik teilweise an, wenn sie nicht genügend Wolle besitze:

«Man kann ja nicht einfach mehr Haare von einem verstorbenen Vierbeiner auftreiben.»

Grundsätzlich können nur Hundehaare von Rassen versponnen werden, die eine Unterwolle besitzen. Bei Rassen wie dem Pudel, der keine Unterwolle hat und daher kaum Haare verliert, ist dies sehr schwer möglich. Zudem verhält sich die Wolle jeder Rasse anders. Die von Eurasier lasse sich beispielsweise sehr gut verarbeiten, erklärt Sala. Die Kreationen aus Hundewolle können laut der Künstlerin wie hochwertige Kaschmirpullover von Hand und bei niedriger Temperatur gewaschen werden.

An der Ausstellung in Veltheim wird Sala live vor Publikum spinnen. Bild: Dlovan Shaheri

Ihre Werke «rund um den Hund», einschliesslich Produkten wie Bauchtaschen oder Hundespielzeug aus wiederverwendeten Materialien, werden vom 22. September bis zum 1. Oktober an der 15. Ausstellung für Kunsthandwerk in der Gärtnerei Aareblumen in Veltheim ausgestellt.

Diese von der Gärtnerei und der Kulturvereinigung Välte läbt organisierte Ausstellung ist unter der Woche von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Samstag werden Besucherinnen und Besucher von 8.30 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr empfangen. An der Veranstaltung wird die 62-Jährige auch live vor Publikum spinnen.