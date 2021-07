Veltheim Vollsperrung für Lastwagenverkehr am 10. Juli Wegen enger Platzverhältnisse können Lastwagen während eines Tages nicht durch die Industriestrasse in Veltheim fahren.

Die betroffene Baustelle an der Bruggerstrasse in Veltheim während den Bauarbeiten. Janine Walthert

Am Samstag, 10. Juli, wird die Ein- und Ausfahrt Industriestrasse an der Bruggerstrasse von 7 bis 18 Uhr für den Lastwagenverkehr gesperrt. In dieser Zeit wird der Einlenkbereich der Industriestrasse gebaut. Infolge verengter Platzverhältnisse können Lastwagen die Baustelle nicht passieren.

Die Durchfahrt mit Personenwagen ist jedoch möglich, der Verkehr auf der Bruggerstrasse wird mit einem Verkehrsdienst geregelt. Für Lastwagen zum Industrieareal Werd und in umgekehrter Richtung besteht die Möglichkeit, über den Feldweg Industriestrasse ab der Wildeggerstrasse zwischen dem Schloss Wildenstein und der Element AG zu fahren.

Bei Fragen zu Bauabläufen und Umleitungen gibt die örtliche Bauleitung (Tel. 058 580 97 97) der Porta AG, Brugg, Auskunft. (az)