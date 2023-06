Veltheim «Unsere Schule ist ‹smiley›-verseucht»: Am Jugendfest reisen die Kinder in Fantasiewelten Beim dreitägigen Anlass in Veltheim hatte die Primarschule einen farbenfrohen Auftritt. Dabei machte die Schülerschaft auch auf die Abfallproblematik aufmerksam.

Die Smileys tanzen gemeinsam auf der Bühne. Bild: Irene Hung-König

In Gruppen warten die Primarschülerinnen und Primarschüler am Samstagmorgen vor dem Festzelt auf dem Schulareal auf ihren Einsatz. Ihre farbenfrohe Verkleidung ist Programm, denn das Motto des dreitägigen Jugendfests vom 16. bis am 18. Juni heisst «Fantasiewelten». In diese reisen die Kinder – doch zuvor muss ein Projekt zum Fantasie-Thema von Lehrerin Frau Donnerwetter durchgezogen werden. Und dies bei diesem heissen Wetter.

Die Schülerinnen und Schüler tippen gelangweilt auf ihren Laptops herum, Ideen sind noch keine aufgekommen. Frau Donnerwetter tritt derweil mit riesigen «Raketen-Glacen» auf, um den Frust ein wenig herunterzukühlen.

Die Wuppis sind traurig, weil ihre Rakete nicht mehr fliegt. Bild: Irene Hung-König

Dann plötzlich: «Da war doch dieser Ausserirdische, Wuppi», sagt ein Schüler. Und schon stehen viele grün Bekleidete mit lustigen Antennen auf der Bühne. Doch allesamt schauen sie sehr traurig drein. Der Grund: die Rakete der «Wuppis» ist nicht mehr fahrtüchtig und alle Dinge, die auf der Erde verloren gehen, landen im All.

Sie fordern Freiheit für die Roboter

Damit ist die ältere Schülerschaft beim Abfall. Mit ihren silbern geschminkten Gesichtern und den Roboterbewegungen machen sie auf das Thema aufmerksam. Mechanisch schmeissen sie Aludosen, Papier und Plastik auf der Bühne herum. Auf ihren Plakaten steht geschrieben: «Respekt für die Natur» und «Freiheit für die Roboter».

Mehr Respekt für Natur und Roboter fordert die Schülerschar. Bild: Irene Hung-König

Einen Auftritt haben auch die gelben, singenden Smileys. Denn die Schülerschar hat festgestellt: «Unsere Schule ist ‹smiley›-verseucht». Bei jeder Bewertung und jeder Nachricht tauchen die Smileys auf.

Die gesamte Darbietung der Primarschule ist gespickt mit Gesang, Tanz und Schauspiel. Einige Breakdance-Einlagen werden frenetisch beklatscht, und mit dem Schlager «Schön ist es, auf der Welt zu sein» von 1971 wird man in längst vergangene Zeiten zurückgeschickt.

Die Gäste klatschen bei jeder Darbietung erfreut mit. Bild: Irene Hung-König

Musikalisch begleitet werden die Kinder durch das kleine Orchester der Musikschullehrpersonen.

Nach der Vorstellung folgt das Tortenbuffet

Nach der rund einstündigen Darbietung verabschieden sich die Kinder mit ihren Lehrpersonen. Derweil zieht es die Gäste raus zu den diversen Essensständen mit Pizza, Kebap, Steak, Bratwurst und Pommes frites. Auf die schnelle und lustige Fahrt mit den Autoscootern müssen die Kinder und Jugendlichen noch warten, denn der Lunapark öffnet erst eine Stunde später.

Die Landfrauen verkaufen ihre Tortenstücke. Bild: Irene Hung-König

Im Festzelt verwöhnen Mitglieder des FC Veltheim derweil die Gäste mit Wasser, Süssgetränken, Bier, Bratwurst und Pommes frites. Die Landfrauen stellen ihr «gluschtiges» Tortenbuffet zusammen. Sie müssen nicht lange auf die erste Kundschaft warten.