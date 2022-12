Veltheim Trinkwasser-Initiative: Verwirrung um entfernte Befürworter-Plakate – Vandalen per Inserat ausfindig gemacht Plakate für die Trinkwasser-Initiative verschwinden plötzlich in Veltheim. Der Betroffene sucht per Inserat die Übeltäter und zwischen Bewohnern in der Region mit unterschiedlicher politischer Auffassung liegen teils die Nerven blank.

Exklusiv für Abonnenten

Mit einer Hebebühne hat Christian Lüthi die neuen Plakate an seinem Haus im oberen Fassadenbereich angebracht. Bild: zvg

Wenn es um die beiden Agrar-Initiativen (Trinkwasser und Pestizide) geht, über die das Schweizer Stimmvolk am 13. Juni entscheiden wird, gehen die Wogen schnell hoch. Ob die Befürworter den Abstimmungskampf verschlafen, wurde diese Woche in den Medien thematisiert. Daraufhin hat sich Christian Lüthi aus Veltheim bei der AZ gemeldet. Der 68-Jährige sagt:

«Es ist nicht verwunderlich, dass die Befürworter der Trinkwasser-Initiative in der Landschaft nicht präsent sind.»

Denn es gebe «richtig militante Gruppen, die alle Plakate der Befürworter von den Wänden reissen oder sonst eliminieren».

Am Haus an der Pfalzstrasse 48 in Veltheim hatte Lüthi selbst mehrere Plakate für die Trinkwasser-Initiative aufhängt. Ein grosses und ein kleines Poster seien aber am Sonntag, 2. Mai, morgens um 2 Uhr von der Fassade gerissen worden.

Es sei alles mit der Überwachungskamera aufgezeichnet worden (inklusive Autonummer), schrieb Lüthi in einem Inserat, das letzte Woche im «General-Anzeiger» erschien. «Wenn sich die Urheber bis am 10. Mai 2021 bei mir melden, sehe ich von einer Strafverfolgung ab und werde die Unterlagen nicht an die Staatsanwaltschaft übergeben», hiess es im Inserat.

In Schinznach, Bözberg und Mellingen kamen Plakate weg

Auf das Inserat habe er haufenweise Anrufe bekommen von Leuten, denen in der Region Brugg das Gleiche passiert sei, erzählt Christian Lüthi. Als Beispiele nennt er Bözberg, Schinznach und Mellingen. «Die Urheber haben sich bei mir aber nicht gemeldet», fügt er an. Lüthi hat in jener Nacht um 2 Uhr das Quietschen eines Fahrzeugs gehört.

Am Haus an der Pfalzstrasse 48 in Veltheim hängen mehrere Ja-Plakate. Bild: zvg

Mit einer gemieteten Hebebühne hat er nun neue Plakate für die Trinkwasser-Initiative im oberen Bereich der Hausfassade angeschraubt, da diese sonst wieder demontiert würden. In einem weiteren Inserat, das diesen Mittwoch im «General-Anzeiger» erschienen ist, hält Christian Lüthi fest:

«Die Urheber, die so was tun, sind feige, beruflich unqualifizierte, nicht fähige Leute!»

Der 68-Jährige sieht die Meinungsfreiheit bedroht und spricht von einem ungleichen, perfiden Kampf der Gegner, um die Befürworter aus dem Spiel zu nehmen. Als ein Nachbar ein paar Häuser weiter auch ein Befürworter-Plakat aufgehängt habe, sei er von einem Bauern kontaktiert worden. Daraufhin sei das Plakat entfernt worden.

Nachbar wollte gute Beziehung zum Landwirt nicht gefährden

Lüthis Nachbar Roland Hirrlinger bestätigt auf Nachfrage der AZ, dass er abends wenige Stunden nach dem Aufhängen des Befürworter-Plakats von Landwirt David Brugger angesprochen worden sei. Die beiden haben guten Kontakt und trinken manchmal zusammen ein Bier. Hirrlinger kauft bei Brugger Lebensmittel ein und staunte, wie sich der Landwirt, der selber Nein-Plakate aufgehängt hat, über das Befürworter-Plakat ärgerte.

«Mir sind eine gute Beziehung zum Nachbar und ein respektvoller Umgang im Dorf wichtiger als dieses Politik-Geplänkel», sagte sich Hirrlinger und entfernte das Ja-Plakat am eigenen Haus gleich wieder. Christian Lüthi bedauert, dass Hirrlinger kein Rückgrat bewiesen habe, und wundert sich, wie viele Nein-Plakate in der Landschaft aufgestellt seien, ohne den gesetzlichen Abstand zu Strassen und Kreuzungen.

«Schlimm, dass mich jemand mit illegaler Tat in Verbindung bringt»

Die AZ hat Landwirt David Brugger angefragt, was er zu den Entfernungen von Plakaten und den Aussagen von Hirrlinger meint. Er höre zum ersten Mal von den offenbar illegal entfernten Plakaten, sagt Brugger etwas aufgebracht. Und fügt an: «In einem Land mit einer freien Meinungsäusserung und einer tief verankerten Diskussionskultur kann ich das nicht akzeptieren.» Er finde es schlimm, dass jemand ihn persönlich via Medien auf subtile Weise mit einer illegalen Tat in Verbindung bringe. Brugger betont:

«Nur weil ich mich als stark betroffene Person von diesen extremen Initiativen im Rahmen meiner demokratischen Möglichkeiten mit Plakaten und persönlichen Gesprächen dagegen einbringe, darf so etwas nicht passieren. Das entspricht nicht meinem Demokratieverständnis.»

Was es brauche, sei eine fachliche Diskussion und eine Auslegeordnung, was die Initiativen bringen und was nicht. Das fehle nach wie vor.

Am Schluss meldeten sich die Urheber doch noch

Auf das zweite Inserat haben sich die Urheber am Mittwochmittag bei Christian Lüthi gemeldet: «Es waren drei Betrunkene, die auf dem Heimweg vom Ausgang noch etwas angestellt haben.» Hier war also keine keine militante Gruppe am Werk. Für Lüthi ist es dennoch kein Zufall, dass insgesamt Ja-Plakate eher rar sind in der Region. Das, so Lüthi, sollen sich die Wählerinnen und Wähler in diesem emotionalen Abstimmungskampf bewusst sein.