Veltheim Parkplatzerweiterung, neue Leitungen: Es geht um Verpflichtungskredite von über 1,8 Millionen Franken An der Gemeindeversammlung werden die Veltheimerinnen und Veltheimer über 17 Traktanden befinden. Abgestimmt wird unter anderem über die Erweiterung eines Parkplatzes, die Sanierung der Erlihaldenstrasse und die Fenster der Mehrzweckhalle.

An den Kosten des erweiterten Parkplatzes in Veltheim sollen sich die Gemeinde, die Kirchgemeinde und die Bäckerei-Confiserie Richner beteiligen. Bild: Claudia Meier

Mit 17 Traktanden stehen an der Gemeindeversammlung Veltheim am 25. November einige Themen auf dem Programm. Die verschiedenen Verpflichtungskredite, über die abgestimmt wird, summieren sich auf mehr als 1,8 Million Franken.

Im Mai haben die Gemeinde Veltheim, die reformierte Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs und die Bäckerei-Confiserie Richner eine Vereinbarung bezüglich der Erweiterung des bestehenden Parkplatzes auf dem Areal der Kirchgemeinde unterzeichnet. Dieser soll von Kirchgemeinde, Friedhofsbesucherinnen und -besuchern und Bäckereikundinnen und -kunden genutzt werden können.

Der Gemeinderat unterzeichnete unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung zum vorgesehenen Kostenteiler.

Gefährliche Verkehrssituation soll entschärft werden

Gemäss der Traktandenliste spricht für die Erweiterung des Parkplatzes, dass dadurch die gefährliche Verkehrssituation des Knotens Oberdorfstrasse-Veltheimerstrasse-Esterhalde entschärft werden könnte. Ausserdem sei die Einwohnergemeinde daran interessiert, dass ausreichend Parkplätze für Abdankungen respektive Beisetzungen zur Verfügung stehen und somit das Parkieren entlang von Strassenzügen verhindert werden könne.

Es ist vorgesehen, dass die reformierte Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs 2571 Franken an die Erweiterung des Parkplatzes zahlt. Bild: Britta Gut

Unter Berücksichtigung früherer Beitragsleistungen der Parteien und weil die Kirchgemeinde das Land zur Verfügung stellt, sind folgende Kostenbeteiligungen vorgesehen: Einwohnergemeinde: 71’876 Franken, Kirchgemeinde: 2571 Franken, Bäckerei-Confiserie: 22’053 Franken. Die Gesamtsumme beträgt 96’500 Franken. Ein Baugesuch wurde bereits eingereicht und ist zurzeit in Prüfung.

Gemeinderat will Wasserleitung im Erliweg ersetzen

In Traktandum 10 geht es um den Erliweg und die Erlihalde. Mit der durch Privatpersonen geplanten Überbauung, sechs Doppeleinfamilienhäuser auf der Parzelle Nr. 237, sei auch die Groberschliessung sicherzustellen, steht im Gemeindebüchlein. Wo möglich seien allfällige Synergien mit der Erstellung respektive Erneuerung von öffentlichen Infrastrukturen und Werkleitungen zu nutzen. Das Baugesuch für die Überbauung werde demnächst eingereicht.

Die bestehende Wasserleitung im Erliweg befände sich in einem schlechten Zustand, heisst es weiter. Zudem liege sie auf einer Länge von rund 80 Metern in privatem Areal in grosser Tiefe. «Ab dieser Wasserleitung ist auch die neue Überbauung auf der Parzelle Nr. 237 zu versorgen», schreibt der Gemeinderat und fügt an:

«Deshalb ist es angezeigt, diesen notwendigen Ersatz der Wasserleitung jetzt zu realisieren.»

Zudem sei das Gebiet obengenannter Parzelle an die Kanalisationsleitung in der Erlihalde anzuschliessen, weil dort nicht versickert werden könne. Die bestehende Mischabwasserleitung sei im untersten Abschnitt der Erlihalde mindestens auf einer Länge von 55 Metern zu ersetzen. Zudem solle eine neue Sauberwasserleitung ab dem Erliweg bis zur Einmündung in die Wildeggerstrasse erstellt und provisorisch an die Mischabwasserleitung angeschlossen werden.

Die neue Überbauung soll von der Wasserleitung im Erliweg versorgt werden. Diese gilt es nun zu ersetzen. Screenshot: Google Maps

Im Gemeindebüchlein heisst es:

«Die Erlihaldenstrasse befindet sich in einem schlechten Zustand.»

Entsprechend soll sie erneuert und am Erliweg und der Erlihalde soll eine Strassenbeleuchtung installiert werden. «Im Rahmen der Bauprojekterarbeitung wird der Gemeinderat prüfen, ob beziehungsweise für welche Projektbestandteile Grundeigentümerbeiträge eingefordert werden müssen», ist im Gemeindebüchlein zu lesen.

Aufgrund der Kostenschätzung beantragt die Exekutive einen Verpflichtungskredit von 893’000 Franken für das Vorhaben, das ungefähr ab Sommer 2023 realisiert werden soll.

Steuerfuss soll unverändert bei 105% bleiben

Die weiteren Punkte auf der Traktandenliste umfassen unter anderem einen Brutto-Verpflichtungskredit von 466’000 Franken für die Erstellung des Generellen Entwässerungsplans zweite Generation, einen Verpflichtungskredit von 206’000 Franken für die Erstellung des dauerhaften Retentionsbeckens Steinbitzweg und die damit verbundene Sanierung der Strassenentwässerung sowie die Genehmigung des Betriebsreglements für den Mittagstisch und die Ermächtigung des Gemeinderats künftige Anpassungen daran selbst zu beschliessen.

Der Veltheimer Gemeinderat will den Steuerfuss weder erhöhen noch senken. Bild: Flavia Rüdiger

Ferner kommen ein Verpflichtungskredit von 210’000 Franken für die Sanierung der Fenster der Mehrzweckhalle zur Abstimmung sowie die Genehmigung des Reglements über die Förderung von Hochstamm-Obstbäumen und ökologisch wertvollen Feldbäumen. Auch wird über die Aufhebung zweier Reglemente und der Beschluss der neuen, angepassten Reglemente entschieden (Strassenreglement und Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen).

Das Budget 2023 schliesst mit knapp je 7,86 Millionen Franken Aufwand und Ertrag sowie einem Aufwandüberschuss von rund 376’000 Franken ab. «Dank der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre und einer umsichtigen Finanzpolitik auf der Ausgabenseite beantragt der Gemeinderat trotz steigendem Nettoaufwand einen unveränderten Steuerfuss von 105%», steht im Gemeindebüchlein.