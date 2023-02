Veltheim Noch nicht genügend Freiwillige: Trotzdem gibt es nach den Sportferien einen Lotsendienst bei der Bärenkreuzung Die gefährliche Stelle in Veltheim bereitet vielen Einwohnerinnen und Einwohnern Sorgen, insbesondere da zahlreiche Schul- und Kindergartenkinder sie passieren müssen. Um die Situation zu entschärfen, wurde an der Wintergmeind die Einführung eines Lotsendiensts beschlossen. Gewünscht wird auch eine Temporeduktion, doch diese wird so schnell wohl nicht kommen.

Diese Stelle beim Gasthaus Bären bereitet den Veltheimerinnen und Veltheimern Sorgen. Deborah Bläuer

Die Situation bei der unübersichtlichen Bärenkreuzung und der Bushaltestelle Bären in Veltheim ist für viele Einwohnerinnen und Einwohner unbefriedigend. Sorgen macht insbesondere, dass viele Kinder, die in die Schule oder den Kindergarten gehen, die Strasse, auf der Tempo 50 gilt, an dieser Stelle überqueren müssen.

Deswegen beschloss die Gemeindeversammlung am 25. November die Einführung eines Lotsendienstes für die Schülerinnen und Schüler und Kindergartenkinder mit einem Kostendach von 20’000 Franken. Die Idee, einen privaten Sicherheitsdienst mit der Aufgabe zu beauftragen, war schon im Vorfeld der Versammlung verworfen worden, da dies unverhältnismässig teuer wäre. Schon vor und verstärkt nach der Wintergmeind suchte der Gemeinderat Freiwillige.

Es müssen immer zwei Lotsen gleichzeitig im Einsatz sein

Weil sich nicht genügend Personen meldeten – lediglich vier erklärten sich bereit, den Lotsendienst zu übernehmen – wurde am 19. Januar ein Infoanlass in der Aula im Schulhaus Nummer 7 veranstaltet. An diesem meldeten sich von den rund zehn Teilnehmenden weitere vier für den Dienst, eine Person sprang jedoch wieder ab.

Insgesamt stehen aktuell sieben Freiwillige zur Verfügung, sechs stammen aus Veltheim. Damit können nicht ganz alle Zeiten abgedeckt werden. Denn wegen der unübersichtlichen Stelle mit Kurve müssen jeweils zwei Personen gleichzeitig im Einsatz sein.

Blick von der Bushaltestelle aus auf die Bärenkreuzung. Deborah Bläuer

Zehn Personen bräuchte es insgesamt für das Projekt. Aber Gemeindeammann Ulrich Salm verspricht: «Wir werden den Lotsendienst mit Sicherheit starten. Entweder direkt nach den Sportferien oder eine Woche später.» Dieser Erfolg freut ihn.

«Das zeigt, dass vieles möglich ist, wenn man mit genügend langem Atem dabeibleibt.»

Die Regionalpolizei Brugg wird die Lotsinnen und Lotsen instruieren sowie eine Liste mit dem benötigten Material erstellen, das die Gemeinde dann besorgen wird.

Wenig Hoffnung, dass es bald eine Temporeduktion gibt

Ideal wäre eine Temporeduktion auf besagter Strasse, findet Salm. Allerdings sei dies schwierig zu realisieren. Man könne nicht einfach auf einer Kantonsstrasse eine 30er-Zone machen, erklärt er. Gespräche mit dem Kanton seien am Laufen, aber so schnell werde da wohl nichts passieren.

Da die Strasse dem Kanton gehört, hat die Gemeinde Veltheim nur begrenzten Handlungsspielraum. Deborah Bläuer

Für ihren Einsatz erhalten die Lotsinnen und Lotsen 30 Franken pro Stunde. Ulrich Salm hofft, dass sich noch mehr Personen melden. Man werde weiterhin im Mitteilungsblatt der Gemeinde Aufrufe machen und auch die Schule werde versuchen, noch einige Eltern für den Lotsendienst zu gewinnen. Wer Interesse hat, kann die Gemeindekanzlei kontaktieren.