Veltheim «Es ist kein Stück wie das andere»: Künstler stellen ihr Handwerk in der Gärtnerei aus Die Kulturvereinigung «Välte läbt» präsentiert an der 14. Ausstellung kreative Werke von elf Kunstschaffenden. Noch bis Sonntag ist das bunte Repertoire öffentlich zugänglich.

Am Freitagabend fand der feierliche Auftakt zur Ausstellung statt. Ina Wiedenmann

Sie lieben Blech, Beton, Holz, Papier, Steine, Ton und Wurzelwerk. Elf Künstlerinnen und Künstler erschaffen aus den unterschiedlichsten Werkstoffen Gebrauchsgegenstände und Dekorationsobjekte, die man in der Gärtnerei Aareblumen noch bis zum 2. Oktober bestaunen und käuflich erwerben kann.

In der Gärtnerei wird jedes Objekt liebevoll von Pflanzen umrahmt, umgarnt, fast umschlungen.

Insgesamt elf Kunstschaffende präsentieren ihre Werke in der Gärtnerei. Ina Wiedenmann

Dieses Jahr organisierte die Kulturvereinigung «Välte läbt» die Ausstellung bereits zum 14. Mal. Dank Ma­rianne Gloor und Heinz Tanner von der Gärtnerei Aareblumen kann sie erneut in diesem grosszügigen grünen Rahmen stattfinden.

Ihr Mann schenkte ihr einen Schweisskurs

Die Vereinspräsidentin ­Vreni Klaus hat zusammen mit Vorstandskolleginnen und Helfern diverse Künstlerinnen und Künstler nach Au-Veltheim geholt. «Välte läbt» kümmert sich seit 2008 darum, dass im Ort ­etwas läuft. Sie organisierten dieses Jahr schon die Cüpli-Bar vom Pfalz-Märt, zwei Ausflüge und jetzt diese Ausstellung.

Drechsler Hans Lienhard zeigt einen Auszug seiner Holzarbeiten. Ina Wiedenmann

An der Vernissage am Freitag erzählten die Kunstschaffenden, was sie an ihrem Werkstoff begeistert.

Einer der Künstler ist Hans Lienhard aus Aarau. Der gelernte Schreiner liebt das Drechseln und Holz. «Es ist kein Stück wie das andere», begründet er seine Liebe zu seinem Werkstoff, aus dem er Pfeffermühlen, Schalen, Stifte, Kreisel und allerlei mehr fertigt.

Gertrud Hasler stellt Papier-Objekte mit Tiefgang her. Ina Wiedenmann

Um die Ecke steht Gertrud Hasler aus Derendingen mit ihren dreidimensionalen Papierobjekten. Geschickt faltet sie Papier zu einem Leporello, aus dem am Ende ein aussergewöhnliches Objekt entsteht, in das man hineinschauen kann. Es hat Tiefe. Das Auge wird auf dem Weg nach unten von einem Sinnspruch begleitet wie zum Beispiel:

«Das Leben ist Schönheit, bewundere sie.»

Angela Suarez aus Bözberg entdeckte Schönes im Werkstoff Blech.

Angela Suarez arbeitet mit dem Werkstoff Blech. Ina Wiedenmann

Sie bekam vor zehn Jahren von ihrem Mann einen Schweisskurs geschenkt und erlernte dort ein Handwerk, das sie seither begeistert.

Von Wanduhren bis zu Karten mit Herz

Die weiteren Künstler sind Hans Etter aus Oberflachs mit Steinskulpturen, Marius Fasel aus Unterkulm mit Stein- und Metallart, Lengnauer Regina und Erwin Götz mit Wurzeln, die sie in besondere Naturdeko verwandeln. Ingrid Haldimann aus Oberflachs hat ihre Keramikwerke dabei, Stefanie Härri aus Schinznach-Dorf Beton- und Schwemmholzdeko.

Beton- und Schwemmholzdeko präsentierte Stefanie Härri. Ina Wiedenmann

Manuela Häuptli aus Dulliken macht aus Palettendeckeln Wanduhren, Marlene Jost aus Schongau Gebrauchskeramik und Marlen Treier aus Wölflinswil kreiert Karten mit Herz.

Barbara Richner und Urs Münger, ein Duo der Alphorngruppe Wasserschloss, umrahmten die Vernissage musikalisch. Nicht nur ihre Töne, auch ihre Alphörner aus 400 Jahre altem Fichtenholz fügten sich harmonisch in die kunstvolle Umgebung ein.

An der Vernissage spielte ein Duo der Alphorngruppe Wasserschloss. Ina Wiedenmann

Die Ausstellung dauert noch bis zum Sonntag, 2. Oktober. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag während der Ladenöffnungszeiten und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Besucherinnen und Besucher können dort in einer Kaffeestube verweilen und die kunstvolle grüne Umgebung geniessen.