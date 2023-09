Veltheim Ein Markt für alle Sinne: Der 22. «Pfalz-Märt» bot Leckereien, regionales Handwerk und viel Unterhaltung Am Samstag lockte der «Pfalz-Märt» zum 22. Mal zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit 80 Attraktionen zum Staunen, Entdecken und sinnlichen Geniessen nach Veltheim. Wo man auch hinschaute, pulsierte das Marktgeschehen.

Wenn es am zweiten Samstag im September verführerisch nach frischen Äpfeln und Süssmost duftet und sich Jung und Alt auf Veltheims Strassen um rund 80 Marktstände scharen, ist wieder «Pfalz-Märt». Bereits zum 22. Mal organisierte der Verein Mosti Veltheim diesen traditionellen Anlass mit regionalem Kunsthandwerk, verführerischen Leckereien und vielseitiger Unterhaltung. Kein Wunder, dass bei strahlendem Sonnenschein sämtliche Marktbesucher und -besucherinnen in dieses einmalige Geschehen gerne eintauchten und sich treiben liessen.

Die Spielbahn Mellingen kurvte schon früh am Morgen mit mehreren Passagieren rund ums Schulhaus und brachte vom ersten Moment an Schwung in den Tag. Am «Bahnhof» stiegen laufend grosse und kleine Fahrgäste ein, um sich auf den 18,4 Zentimeter breiten Schienen diesen ungewöhnlichen Fahrspass nicht entgehen zu lassen. Vereinspräsident und Zugführer Nicolas Diserens kümmerte sich persönlich darum, dass alles rundlief.

Daneben packten die fünf Herren der «Jazz Crackers» ihre Instrumente aus. Mit Trompete, Banjo, Klarinette, Bass und Schlagzeug sorgten sie für beste musikalische Unterhaltung. Trompeter Willi Tretz verriet, dass er erst vergangene Woche vom OK-Präsidenten Arthur Klaus für den «Pfalz-Märt» engagiert wurde. Die Zuhörer und Zuhörerinnen rund um die Märtbeiz freuten sich bereits nach den ersten paar Takten an ihrem mitreissenden Sound aus Old Time Jazz, Swing und Dixie.

12 neue Anbieter – aber insgesamt leicht weniger

Arthur Klaus lief mit einem Kabel in der Hand über das Marktgelände und schaute überall nach dem Rechten. Er erklärte, dass er für diesen Markt zwölf neue Anbieter dazugewinnen konnte, einige Stände aber altershalber nicht mehr vertreten waren. Die Anzahl an Marktständen sei daher leicht zurückgegangen.

Eine der neuen Anbieterinnen war Seifensiederin Verena Dillier aus Schneisingen. Sie strich weiche, nach Seerose duftende Körperbutter auf die Handrücken interessierter Marktbesucherinnen und Marktbesucher und liess sie gerne an ihren farbenfrohen Natur- und Peeling-Seifen riechen. Von noch weiter her kamen Peter und Barbara Egger aus Wolfisberg. Bei ihnen roch es nach warmer Vanillesauce, die zusammen mit frisch gebackenen «Öpfuchuechli» serviert wurde. Die Schlange an ihrem Stand verriet allen, die in der Nähe waren, dass man dieser Verführung nur schwer widerstehen konnte.

Halsketten, Decken – und laute Schläge

«Rummms!» Plötzlich waren laute Schläge zu hören. Ein «Hau den Lukas»-Stand forderte gegenüber der «Öpfuchuechli» Väter und Kinder heraus, mit dem massiven Holzhammer kräftig zuzuhauen. Eine Marktbesucherin liess sich davon aber nicht beirren, sondern schwärmte von den Berlinern der Bäckerei Richner, die es hier immer gibt und meinte, dass es jetzt viel besser sei, seit das Areal auf das Schulgelände hin ausgedehnt wurde.

Susanne Theis aus Veltheim bot bereits zum 14. Mal ihre zarten Blumengestecke an, die sie dekorativ in Schalen, Schüsseln, Tassen und Töpfen einarbeitete. Ein weiterer «Stammgast» auf dem Markt ist auch Erika Weber. Gemeinsam mit ihren Vereinskolleginnen der Fellnähgruppe Möriken verarbeitete sie flauschig weiche Kaninchenfelle zu Schals, Decken und Figuren. Interessierten Marktbesuchern zeigte Weber, wie sie dabei vorgeht.

Nur wenige Meter weiter wirbelten Kaminfeger umher und präsentierten dekorative Öfen, während Schmuck-Designerin Rita Dubach einer Kundin behutsam eine neue Halskette anlegte. Wo man auch hinschaute, pulsierte das Marktgeschehen.