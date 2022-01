Veltheim Die Bushaltestelle Au an der Talstrasse erhält eine neue Haltekante Bauliche Anpassungen sind geplant an der Talstrasse in Veltheim. Künftig soll die Bushaltestelle Au den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entsprechen.

Damit sie den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht, muss die Bushaltestelle Au saniert werden. zvg

Unterschiedlich sind die Bedürfnisse der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Menschen mit Behinderungen, so das Ziel, sollen den öffentlichen Verkehr grundsätzlich autonom benutzen können. Aus diesem Grund müssen Bushaltestellen den Bestimmungen gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen, also hindernisfrei sein. Bestehende Anlagen werden Schritt für Schritt angepasst.

Die Haltekante ist für einen Gelenkbus ausgelegt

Saniert werden soll auch die Bushaltestelle Au an der Talstrasse in Veltheim. Bis am 22. Februar liegen die Projektpläne, der Landerwerbsplan sowie die Landerwerbstabelle in der Gemeindekanzlei Veltheim öffentlich auf. Zudem sind die Unterlagen auf www.ag.ch/auflage-strassenprojekte abrufbar.

Die Fahrbahnhaltestelle befindet sich im Innerortsbereich auf der Kantonsstrasse. Das tägliche durchschnittliche Verkehrsaufkommen liegt – Stand 2018 – bei über 6000 Fahrzeugen. Richtung Auenstein und Wildegg verkehrt die Postautolinie 379. Ausgelegt ist die Haltekante für einen Gelenkbus. Vorgesehen sind die behindertengerechte Anpassung mit einem 22-Zentimeter-Anschlag im Einstiegsbereich sowie Anpassungen des Gehwegs und der Beleuchtung. Der Kandelaber der öffentlichen Beleuchtung muss versetzt werden.

Mittlerweile sind 21 Prozent der Haltestellen angepasst

Für die Sanierung der Bushaltestelle Au wird mit Kosten von rund 171’000 Franken gerechnet. zvg

Gemäss technischem Bericht wird die Strasse nur wenig verbreitert. Im Rahmen einer Variantenstudie seien Anordnungen untersucht worden mit unterschiedlicher Länge und Lage der Anlegekante. Werde diese als Tangente zum heutigen Strassenaussenrand angeordnet, so sei Landerwerb erforderlich, aber die Strassenbreite werde nicht reduziert. Für die Weiterbearbeitung empfohlen wurde diese Variante «mit tangential angeordneter Anlegekante». Gerechnet wird für die Sanierung mit Kosten von rund 171'000 Franken.

In seiner Medienmitteilung zum Bauprogramm 2022 hat das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt festgehalten, dass im Rahmen der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes der Umbau von Bushaltestellen/-kanten an Kantonsstrassen für den barrierefreien Einstieg weiter vorangetrieben wird. Mittlerweile seien 21 Prozent der Haltestellen aus dem definierten Grobnetz angepasst. Die restlichen befinden sich in der Projektierungsphase. Das Grobnetz beinhaltet rund 450 Haltekanten.