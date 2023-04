Veltheim Bei der Bärenkreuzung sind seit Mitte Februar Lotsinnen im Einsatz – zwei Freiwillige berichten, was sie bisher erlebt haben Die gefährliche Situation auf der Kantonsstrasse mit Linkskurve und sich verengender Fahrbahn bereitet den Veltheimerinnen und Veltheimern schon länger Kopfzerbrechen. Nun sorgen Freiwillige dafür, dass die Schul- und Kindergartenkinder die Stelle sicher überqueren können.

Die beiden Veltheimerinnen Christine Kaiser (links) und Angela Salm sind mehrmals pro Woche als Lotsinnen tätig. Bild: Mathias Förster

Nach den Frühlingsferien hat am 24. April im Kanton Aargau die Schule wieder begonnen und damit auch die Einsätze für die Lotsinnen und Lotsen in Veltheim. Seit Mitte Februar sorgen diese an der unübersichtlichen Bärenkreuzung dafür, dass die Schul- und Kindergartenkinder die Strasse sicher überqueren können. Auch Angela Salm und Christine Kaiser stehen mehrmals pro Woche als Freiwillige mit Leuchtweste und Kelle an besagter Stelle.

«Ich ging selbst hier zur Schule und weiss, wie es ist, wenn man die Bärenkreuzung überqueren muss», so Angela Salm, deren neunjähriger Sohn die Primarschule Veltheim besucht. Auch Christine Kaisers fünfjährige Enkelin muss die unübersichtliche Kreuzung passieren. «Meine Enkelin und alle anderen Kinder sollen sicher in die Schule und den Kindergarten können», sagt die Veltheimerin aus dem Ortsteil Au.

Dorfbevölkerung ist sehr dankbar

Die Erfahrungen der beiden Frauen als Lotsinnen sind bisher mehrheitlich positiv. Die Dorfbevölkerung sei sehr dankbar. Manchmal nicke ihnen ein Autofahrer oder eine Autofahrerin zu und der eine Bus schalte immer das «Vielen Dank!»-Zeichen.

Ausserdem würden es ältere Personen schätzen, wenn man für sie ebenfalls die Fahrzeuge anhalte, berichtet Salm. Erst ein einziges Mal habe ein Autofahrer einen dummen Kommentar gemacht.

Hinter der Linkskurve befindet sich der Fussgängerstreifen. Ein Signal kündigt den Lotsendienst an. Bild: Mathias Förster

Der Lotsendienst sei wichtig, sind sich die Frauen einig. Nicht nur, weil die Stelle mit der scharfen Linkskurve und der Fahrbahnverengung so unübersichtlich ist. Denn sie haben es auch schon erlebt, dass Fahrzeuge den Fussgängerstreifen ignorieren. Einmal sei sogar ein Lastwagen um eine Lotsin herumgefahren, während diese auf der Strasse stand.

Immer zu zweit während 30 Minuten im Einsatz

Die Situation an der Bärenkreuzung beschäftigt die Veltheimerinnen und Veltheimer schon lange. Doch weil die Strasse dem Kanton gehört, ist der Handlungsspielraum der Gemeinde begrenzt. Deshalb wurde an der letzten Wintergmeind die Einführung eines Lotsendienstes beschlossen. Per Mitteilungsblatt und mit einer Informationsveranstaltung wurden Freiwillige gesucht.

Nun sind zu bestimmten Zeiten, rund um Schulbeginn und Schulschluss, jeweils zwei Lotsinnen respektive Lotsen während 30 Minuten im Einsatz. Das Team besteht aus acht Personen, vom 27-Jährigen bis zur Pensionärin. Demnächst sollen noch zwei hinzukommen; ein Schinznacher und eine Ukrainerin, die seit kurzem mit ihren Kindern in Veltheim lebt.

Die Lotsinnen schauen, dass die Kinder die Bärenkreuzung sicher passieren. Bild: Mathias Förster

Christine Kaiser ist zweimal wöchentlich als Lotsin im Einsatz, Angela Salm neunmal, sie geht jedoch bald in die Babypause. Bei Ausfällen oder Ferienabwesenheiten organisiere man sich per Whatsappchat um, erklärt Kaiser. Das klappe gut. «Wir sind ein cooles Team», findet sie.

Über Verstärkung würden sich die Freiwilligen freuen. «Das kann jeder machen», sagt Christine Kaiser. Ausserdem sei es ein toller Nebenjob, der Spass mache. Für ihren Einsatz erhalten die Lotsinnen und Lotsen 30 Franken pro Stunde. Wer Interesse hat, kann sich bei der Gemeindekanzlei melden.