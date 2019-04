«Schulnote? 2–3. Nachsitzen!» Es waren deutliche Worte, die Magnus Schnellmann aus Windisch in seinem Leserbrief nach der Brugger Velobörse von Ende März verwendete. Es habe ihn fassungslos gemacht, was er auf dem heillos überlaufenen Eisi-Parkplatz angetroffen habe. Viele angebotene Fahrräder seien nur bedingt oder gar nicht verkehrstüchtig gewesen. Probe fahren habe man vergessen können. Und Pro Velo habe sich einfach die eigene Kasse gefüllt, der Rest sei dann egal.

Diese Vorwürfe lässt Pro Velo Brugg-Windisch nicht auf sich sitzen. Als Reaktion schreibt Präsident Hörby Künzi in einem offenen Brief an Magnus Schnellmann: «Sie bezeichnen unsere Leistung als ‹gschämig›. Ich zumindest bin stolz darauf, was Pro Velo seit 1988 jedes Jahr mit viel Einsatz und Herzblut an der Brugger Velobörse leistet.» Mit 700 Velos, Anhängern oder Inlineskates sei der Platz dieses Jahr tatsächlich sehr voll gewesen. Im Vorjahr seien es bloss etwa 500 Artikel gewesen. «Da auch die Besucherzahl rekordverdächtig hoch war, bildeten sich vor den Kassen wenige Minuten nach der Eröffnung beachtliche Schlangen.» Dennoch habe es nie ein nennenswertes Problem gegeben. Total 30 hoch motivierte Helfer standen unentgeltlich im Einsatz.

Probefahrten waren möglich

«Über 100 Besucher haben die Gelegenheit einer Probefahrt genutzt», betont Künzi. Einige machten sogar mit vier oder fünf verschiedenen Velos eine Probefahrt. Den Verkaufspreis sowie die Wartungsqualität der Velos bestimmt deren Besitzer. In den zweieinhalb Stunden fanden 60% der Velos einen Abnehmer. «Mit unserer bescheidenen Kommission von durchschnittlich 10% und dem Verzicht einer Einstell-Gebühr sind wir eine der günstigsten Velobörsen in der ganzen Schweiz», sagt der Pro-Velo-Präsident. Rund die Hälfte der Einnahmen spendet Pro Velo Brugg-Windisch jeweils für die Aktion «Bike2school» und motiviert so ganze Schulklassen zum Velofahren und zum Durchführen cooler Velo-Aktivitäten. Die restlichen Einnahmen ermöglichen günstige Velofahrkurse für die Erst- bis Drittklässler (nächster Kurs am 11. Mai in Brugg) oder die Organisation der Informationsnachmittage zum Tag des Lichts an der Brugger und Windischer Oberstufe sowie weitere regionale Veloaktionen.

«Dass die Bevölkerung dieses Jahr 40% mehr Velos an unserer Börse eincheckte, während andere Börsen einen Rückgang beklagten, hat uns selber überrascht und liegt nicht bloss am Wetterglück», hält Hörby Künzi weiter fest.

Witterungsschutz spricht fürs Eisi

Selbstverständlich könne man immer alles besser machen. Der Präsident lädt im offenen Brief Magnus Schnellmann ein, Pro Velo beim monatlichen Nachsitzen tatkräftig zu unterstützen, damit der Verband von ihm lernen kann. «Die Sitzungstermine finden Sie auf unserer Homepage. Gespannt erwarte ich Ihre Antwort», schreibt Künzi zum Schluss.

Wäre beispielsweise der Platz vor dem Campus-Neubau nicht besser für die Velobörse geeignet? Pro Velo hat dies in der Vergangenheit schon diskutiert. Dabei stand der Witterungsschutz im Vordergrund. «Wir schliessen einen anderen Standort nicht aus, ein Wechsel ist in den nächsten zwei Jahren jedoch nicht geplant», sagt Künzi. «Wir möchten nämlich gar nicht weiter wachsen und werden daher nächstes Jahr die Anzahl angemeldeter Händlervelos weiter begrenzen.» Auch werde künftig ein zweiter Ausgang für Probefahrten angeboten sowie die Effizienz beim Ein- und Auschecken gesteigert.