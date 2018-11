Sanfte Aquarelle und ausdrucksstarke Ölmalereien sind ab heute im Zehntenstock in Oberflachs zu sehen. Heinrich Deubelbeiss, 82, und seine Tochter Veronika «Vero» Deubelbeiss, 50, haben sich zu einer gemeinsamen Ausstellung entschlossen.

Während sich der Vater auf Aquarelle mit Motiven aus seiner unmittelbaren Umgebung konzentriert, hat sich seine Tochter mit der Ölmalerei und Parklandschaften auseinandergesetzt.

Dass sich Vater und Tochter für Malerei interessieren, kommt nicht von ungefähr. Heinrich Deubelbeiss liess sich zum Maler ausbilden, wurde Malermeister und führte schliesslich das Familienunternehmen. «Beim Führen des Geschäfts hatte ich aber leider keine Zeit, um frei zu malen», sagt er. Daher entschied er sich für eine zweite Ausbildung, wurde Lehrer und unterrichtete lange an der Primarschule in Villnachern. Daneben hatte er Zeit für die Malerei.

Auch seine Tochter zeigte schon früh Interesse für die Malerei. Sie absolvierte die Schule für Gestaltung in Basel und studierte an der Kunstakademie in Stuttgart (D). Heute arbeitet sie als Grafikerin. Vero Deubelbeiss reist zudem gerne um die Welt. Diese Eindrücke fliessen in ihre Kunst ein.

Als «spontaner und jugendlicher» beschreibt Heinrich Deubelbeiss die Werke seiner Tochter. Seine seien eher ruhig und würden seinem Alter entsprechen.

Ausstellung vom 10. bis 25. November im Zehntenstock in Oberflachs, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag. Vernissage heute Samstag, 10. November, um 17 Uhr.