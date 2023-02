Vakanz Schon wieder: Gemeinde Lupfig muss die Stelle der Verwaltungsleitung neu ausschreiben Weil die permanente Überlastung am Arbeitsplatz an der Gesundheit nagt, zieht Fabienne Zinniker die Reissleine. Die Verwaltungsleiterin und Gemeindeschreiberin hat nach zwei intensiven Jahren auf Ende Juni gekündigt. Für den Gemeindeammann ist klar, dass es nun eine Umstrukturierung braucht, um die anstehenden Aufgaben zu lösen.

Auf der Gemeindeverwaltung Lupfig steht ein Stellenwechsel an. Mathias Förster

Lupfig muss schon wieder eine neue Verwaltungsleitung suchen. Denn die Stelleninhaberin hat gekündigt. Fabienne Zinniker blicke zurück auf zwei sehr intensive Jahre als Gemeindeschreiberin und Verwaltungsleiterin von Lupfig, «welche ihre Spuren an Körper und Geist hinterlassen haben», heisst es auf der Gemeindewebsite. In dieser verantwortungsvollen Position bleibe auch in Zukunft kein Raum für Erholung, weil sich Lupfig rasant entwickelt und zahlreiche grosse Projekte anstehen.

Die 45-Jährige, die zuvor in Mülligen Gemeindeschreiberin war, will sich nun etwas Ruhe gönnen und wird sich per Ende Juni eine Weile aus dem Berufsleben zurückziehen. «Dies soll ihr frei von jeglichen Verpflichtungen gelingen», schreibt die Gemeinde Lupfig, die mittlerweile 3300 Einwohnerinnen und Einwohner zählt.

Schmerzhafte Lücke im Team

Gemeindeammann Richard Plüss. Dominic Kobelt

Mit sehr grossem Bedauern hat der Gemeinderat Lupfig von Fabienne Zinnikers Kündigung Kenntnis genommen. Er kann aber ihre Beweggründe nachvollziehen. Gemeindeammann Richard Plüss räumt ein, dass derzeit in Lupfig und Umgebung dermassen viel laufe, dass dies zu einer permanenten Überlastung der Verwaltungsleiterin und Gemeindeschreiberin geführt habe. Immer, wenn Hochqualifizierte die Verwaltung verlassen, gebe das eine Lücke im Team und tue weh.

«Wie andere Gemeinden auch müssen wir eine neue Lösung finden. In einem 100-Prozent-Pensum können die anstehenden Aufgaben nicht mehr bewältigt werden», sagt der Ammann. Das Ziel sei es, einen entsprechenden Antrag für die Gemeindeversammlung im Herbst vorzubereiten.

Nachbargemeinde Birr hat zwei Gemeindeschreiber

Die freie Stelle ist zur Neubesetzung online bei der Gemeinde und bei den Fachverbänden Aargauer Gemeinden mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent ab 1. Juni oder nach Vereinbarung ausgeschrieben.

Vor Zinniker hatte der frühere Sissler Gemeindeschreiber ein kurzes Gastspiel in Lupfig. Er folgte damals auf Michèle Bächli, die sich entschlossen hatte, für ihren Berufswunsch Rechtsanwältin ein Praktikum zu absolvieren und sich auf die Anwaltsprüfung vorzubereiten.

Schon einen Schritt weiter als Lupfig ist die Nachbargemeinde Birr. Hier hat der Gemeinderat die Verwaltungsführung kürzlich neu strukturiert. Ab dem kommenden Sommer werden die umfangreichen Aufgaben der Gemeinde von einem Verwaltungsleiter/Gemeindeschreiber I sowie einem Gemeindeschreiber II betreut.

Dazu wechselt Gemeindeschreiber Beat Deubelbeiss von Mellingen per 1. Juni als neuer Verwaltungsleiter nach Birr, wie der Gemeinderat Ende Januar bekanntgegeben hat.