An einem der wichtigsten internationalen Wettbewerben für Landschaftsfotografie – dem «International Landscape Photographer of the Year» – hat der Vältner Fotograf Oliver Wehrli mit seinem Panoramabild den «Mist & Fog Award» erhalten. Eine Auszeichnung für ein besonders gelungenes Nebelbild also. Rund 900 internationale und renommierte Landschaftsfotografen reichen jeweils ihre Werke ein.

«Dieser Award gibt mir vor allem noch einmal mehr Motivation und bestärkt mich in meiner Fotografie», sagt Oliver Wehrli. «Die Landschaftsfotografie wurde in den letzten Jahren immer mehr zum Mittelpunkt in meinem Leben und ich wende sehr viel dafür auf.» Speziell schön findet er auch, dass er mit einem Bild, das im Aargau entstanden ist, den Preis geholt hat. «Das zeigt, dass es sich lohnt, seine Gegend zu kennen», meint Wehrli. Denn: «Wenn die Verhältnisse ideal sind, kann man schnell darauf reagieren. Das ist dann quasi der Heimvorteil.»