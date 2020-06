Ursache noch unbekannt: Brand zur Nachmittagszeit bei Mehrfamilienhaus am Rain

Vom Brand betroffen war ein Mehrfamilienhaus am Rain in Windisch. Bewohner meldeten gegen 15 Uhr einen Brand auf dem Balkon. Wie sich zeigte, brannte bei einer Wohnung im Erdgeschoss die Markise. Die Feuerwehr konnte diese dann in Kürze löschen. Die anwesenden Bewohner des Hauses waren in der Zwischenzeit angewiesen worden, das Gebäude zu verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnis dürfte der Schaden überschaubar sein. Die Brandursache ist noch unklar.