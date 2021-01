Urnengang Die Budgetabstimmung ist zur Zitterpartie geworden in Lupfig Das Stimmvolk in Lupfig hat die Erhöhung des Steuerfusses auf 96 Prozent angenommen an der Urne.

Mit 477 Ja- zu 442 Nein-Stimmen ist das Budget 2021 genehmigt worden. Bild: Sandra Ardizzone (10. Juni 2020)

Am Schluss war es eine Zitterpartie. Gross ist die Erleichterung bei Richard Plüss, Gemeindeammann in Lupfig: Mit 477 Ja- zu 442 Nein-Stimmen ist das Budget 2021 mit einem von 92 auf 96 Prozent erhöhten Steuerfuss am Sonntag an der Urne angenommen worden. Die Stimmbeteiligung betrug 43,5 Prozent.

«Wir sind froh, dass unser Budget nun unter Dach und Fach ist», sagt Plüss. Gemeinderat und Verwaltung hätten sich die Erarbeitung nicht leicht gemacht – weder beim ersten noch jetzt beim zweiten Mal. Der Urnengang habe übrigens alles in allem Kosten von rund 10000 Franken verursacht, so der Gemeindeammann. Aber die umfangreichen Arbeiten und die Aufwendungen hätten sich gelohnt. Von einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung hatte der Gemeinderat abgesehen wegen der Coronapandemie.

«Hocherfreut» ist Plüss, dass mit dem genehmigten Budget ein geordneter Betrieb möglich bleibt und dass auf Gemeindestufe eine Lösung gefunden werden konnte. Er sei nicht sicher, wie – im Falle einer erneuten Ablehnung – der Regierungsrat entschieden hätte bei der Festsetzung des Steuerfusses.

Richard Plüss ist Gemeindeammann in Lupfig.







Bild: Sandra Ardizzone (23. Februar 2017)

Im November wies die Gemeindeversammlung das beantragte Budget 2021 mit einer Steuerfusserhöhung auf 100% zurück – bis auf eine Verständnisfrage ohne Wortmeldungen. Quer über den Aargau präsentiere sich das gleiche Bild, seien Steuerfusserhöhungen diskussionslos abgelehnt worden, stellt Plüss fest. Er glaubt nicht, dass es sich um eine Frage des Vertrauens handelt. Denn oft gehe es nicht um vertiefte sachliche, finanzpolitische Auseinandersetzungen, so seine Beobachtung, sondern um emotionale Argumente. In der Coronakrise spiele wohl ebenfalls die Verunsicherung eine Rolle bei den Arbeitnehmenden, aber auch beim Gewerbe und bei der Politik.

Viele Ausgaben einer Gemeinde allerdings, gibt Plüss zu bedenken, könnten nicht beeinflusst werden, würden von aussen fremdbestimmt und müssten unter einen Hut gebracht werden. Als aktuelles Beispiel erwähnt er die starken Schneefälle. Alleine diese Aufräumarbeiten hätten Kosten von mehreren tausend Franken verursacht. «Da kann man beim Budget sparen, wie man will, die Realitäten sehen oft anders aus.»