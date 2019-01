Oft führt der Weg übers Portemonnaie. Nicht bei der Referendumsabstimmung über die Einführung von Tempo 30 in der Stadt Brugg. Der Betrag von 272 000 Franken spielt eine untergeordnete Rolle beim Urnengang am 10. Februar. Im Zentrum stehen vielmehr zwei Fragen: Bringt eine Geschwindigkeitsreduktion mehr Sicherheit? Macht es Sinn, die Fussgängerstreifen zu entfernen?

Zur ersten Frage: Die Gegner von Tempo 30 sprechen von einer Mär und erwähnen Statistiken. Die gefahrene Geschwindigkeit, habe sich in vergleichbaren Fällen schweizweit gezeigt, reduziere sich nur gerade um 2 km/h. Ebenfalls argumentieren die Gegner, dass es in den letzten 10 Jahren in Brugg zwar leider drei Verkehrstote gab, keiner dieser Unfälle aber etwas mit dem Tempo zu tun hatte. Die Befürworter ihrerseits verweisen auf die Physik. Bei geringerer Geschwindigkeit sinke der Bremsweg, bei einer Kollision sei die Gefahr von schweren Verletzungen geringer. Zudem nehme bei tieferem Tempo der Verkehrslärm ab. Fest steht: Statistiken lassen sich interpretieren, die Physik – in diesem Fall die Formel zur Bewegungsenergie – lässt keinen Spielraum zu.

Zur zweiten Frage: In der Verordnung des Bundes ist festgehalten, dass die Anordnung von Fussgängerstreifen unzulässig ist in Tempo-30-Zonen. Ausnahmen sind erlaubt, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen. Die Befürworter von Tempo 30 führen ins Feld, dass die Verkehrsteilnehmer aufmerksamer sein, aufeinander Rücksicht nehmen müssen, was zu mehr Sicherheit führe. Als weiterer Vorteil könnten die Fussgänger die Strasse an irgendeiner,

geeigneten Stelle überqueren – und nicht nur beim Fussgängerstreifen, wo zudem viele erhöhte Risiken in Kauf nehmen, wie Unfälle immer wieder zeigen. Es seien gerade die schwächsten Verkehrsteilnehmer – Kinder, Schüler und Familien genauso wie Senioren oder Menschen mit einer Behinderung – denen die Fussgängerstreifen Sicherheit geben, halten die Gegner dagegen. Ohne Fussgängerstreifen hätten die Autos Vortritt, es komme zu Unklarheiten. Die Fussgängerstreifen seien deshalb zu erhalten, vor allem diese beim «Gotthard» und rund um das Eisi.