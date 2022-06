Unterwindisch 25 Künstler stellen auf einem Rundweg aus – die Eröffnung der Freiluftgalerie ist nicht die einzige Attraktion am Samstag In Unterwindisch herrscht am Wochenende Ausnahmezustand. Zwischen Restaurant Löwen und Restaurant Kurve findet das erste Strassenfest Kurvenreich statt. Teil davon ist auch die Vernissage von «Art à la carte».

Silvia Hintermann, Mitorganisatorin von «Art à la carte», und Mark Fry, Koordinator Strassenfest Kurvenreich, sorgen am Wochenende für Betrieb rund um das Restaurant Kurve. Maja Reznicek

Die Spannung ist am Donnerstagmorgen zu spüren. Rund um das Restaurant Kurve wird intensiv gewerkelt. Es gilt, Spinnennetze zu installieren, hölzerne Skulpturen zu setzen und Bilder richtig zu platzieren. «Mittlerweile stellt mir jeder, dem ich in Unterwindisch begegne, eine Frage», sagt Silvia Hintermann mit einem Lachen.

Die 69-jährige Malerin und Fotografin organisiert gemeinsam mit Regina Bänziger «Art à la carte». Und schon am 18. Juni feiert die Freiluftgalerie ihre Eröffnung. Ab Samstag bis am 4. September führen pinke Schilder und Bodenmarkierungen auf einem eineinhalbstündigen Rundweg durch regionale Kunst.

Die Signalisation für den Rundweg ist nicht zu übersehen. Maja Reznicek

Insgesamt 25 Kunstschaffende, die in Unterwindisch leben oder gelebt haben, zeigen dabei kostenlos ihre Werke. Für die Organisation wurde Hintermann im letzten Herbst angefragt. Sie erinnert sich:

«Ich hatte eine <Carte blanche> für das Konzept. Dass bildende Kunst im Zentrum steht und es ein Outdoor-Anlass wird, war schnell klar.»

«Dies auch, weil vor einem halben Jahr das Thema Corona sehr aktuell gewesen sei.»

Auch den privaten Garten oder die Garage darf man besuchen

Bei der Ausschreibung des Projekts war es für Hintermann ebenfalls wichtig, dass die Werke in Zusammenhang mit Unterwindisch stehen. Im Flyer der Veranstaltung heisst es: «Sie nehmen Bezug zum Ort und laden dazu ein, Gewohntes mit frischem Blick zu sehen.»

Ab durch die Hecke führt Künstlerin Rita Bergauer. Maja Reznicek

So darf man für das eine oder andere Objekte auch den privaten Garten oder die Garage eines Kunstschaffenden besuchen, verrät Hintermann. Dies rege auch Gespräche an. «Das macht unser lebenswertes Quartier noch lebenswerter.»

Der offizielle Auftakt von Art à la carte geht im Rahmen des Strassenfests Kurvenreich vonstatten. Zwischen Freitagabend, 17. Juni, bis am Sonntag, 19. Juni, verwandelt sich der Abschnitt der Dorfstrasse zwischen Restaurant Kurve und Kreuzung Ländestrasse «in eine Bühne für die Quartierbewohner». Koordinator Mark Fry erklärt zum Anlass:

«Mit dem Fest wird die neue Quartierstrasse eingeweiht.»

Die Besuchenden erwarten unter anderem eine Lesung, Gaukeleien, diverse Gaumenschmäuse wie Risotto und Wok, ein Spielprogramm für Kinder – und ein verkehrsfreies Wochenende. Für den speziellen «Kurvenschmaus» am 18. Juni im Restaurant Kurve ist gemäss Fry eine Vorreservation nötig.

Zwischen Restaurant Löwen und Restaurant Kurve findet das erste Strassenfest Kurvenreich statt. Maja Reznicek

Am Samstag um 15 Uhr findet im Garten desselben Gastronomiebetriebs die Vernissage von Art à la carte statt. Insgesamt zweimal werden laut Hintermann vier verschiedene, 30-minütige Touren angeboten. «Dabei begleitet immer mindestens eine Künstlerin oder ein Künstler die Gruppe.» Den Tourplan auf unterhaltsame Weise managen, werden Urs Dätwiler und Simona Hofmann vom Theater Lampefieber.

«Es ist ein grosser Aufwand, aber es schweisst auch zusammen»

Das Strassenfest und «Art à la carte» finden beide als Teil von «Augenblicke des Wandels – ein Festjahr im Unterdorf» statt. Mit einer ganzen Veranstaltungsserie werden dabei verschiedene Höhepunkte wie der 10. Geburtstag des Diesellokals oder das 20-Jahr-Jubiläum der Alten Spinnerei zelebriert.

Die Hinweistafel kündigt den nächsten Anlass der Veranstaltungsserie an. Maja Reznicek

Silvia Hintermann erklärt:

«Wenn schon so viel läuft, warum nicht alles unter einen Hut bringen?»

Den Rahmen für die Festlichkeiten, so heisst es im Flyer, skizzieren der Verein Diesellokal und der Quartierverein Unterwindisch. Das ganze Jahresprogramm ist unter www.diesellokal.ch einsehbar.

Für Silvia Hintermann bleiben die nächsten Tage intensiv. «Es ist ein grosser Aufwand, aber es schweisst auch zusammen», erklärt sie.

Silvia Hintermann stellt ab Samstag auch ihre Cyanotypie-Werke aus. Maja Reznicek

Zusätzlich zum Eröffnungsanlass werden am 14. August um 11 Uhr und am 4. September um 14 Uhr im Rahmen von Art à la carte geführte Rundgänge angeboten. Auch an diesen wird Hintermann teilnehmen und Interessierte auf einer Tour begleiten.