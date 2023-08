Unterstützung Aus fast 100-jährigem Fonds gibt es in Villigen Reisegeld für Lehrabsolventen Jugendliche bis zum Alter von 22 Jahren aus Villigen, die eine Lehre oder andere Ausbildung machen, können bis zum 30. September bei der Gemeinde ein Gesuch einreichen, um einen finanziellen Zustupf an Lehr- und Reisekosten aus dem «Heinrich und Friedrich Lehner-Fonds» zu erhalten.

Im Gemeindehaus Villigen werden die Gesuche bearbeitet. Bild: Mathias Förster

Im heutigen Villiger Ortsteil Stilli verstarb am 22. November 1929 Johann Heinrich Lehner. In seiner letztwilligen Verfügung vom 18. Juni 1924, also vor etwas mehr als 99 Jahren, hatte er festgehalten, dass aus dem verbleibenden Rest seines Vermögens ein Fonds mit dem Namen «Heinrich und Friedrich Lehner-Fonds» gegründet werden soll.

Der Zweck des Legats ist eine einmalige Unterstützungszahlung an in Villigen wohnhafte Jugendliche beider Geschlechter bis zum Alter von 22 Jahren, die eine Lehre absolvieren oder eine Mittelschule besuchen. Pro Antragstellerin oder -steller erfolgt eine einmalige Auszahlung.

Antragstellende erhalten zirka 50 Franken

Gesuche mit Angabe des Lehr- oder Schulorts sind dem Gemeinderat Villigen bis am 30. September einzureichen. Lernende werden eingeladen, dem Gesuch zusätzlich eine Kopie des Lehrvertrags beizulegen. Ausgeschüttet werden kann nur die Verzinsung, und diese war bekanntlich in den letzten Jahren nicht sehr hoch.

Laut Gemeindeschreiberin Sibylle Boss hat es in der jüngeren Vergangenheit jeweils etwa vier Gesuche pro Jahr gegeben. Die Jugendlichen mussten den Antrag selber formulieren. Die Höhe der Auszahlung hänge von der Anzahl Gesuche ab. Aufgrund der tiefen Zinsen seien es in den letzten Jahren 50 Franken pro Person gewesen.