Unterhaltung Warum sich die Stadtmusik Brugg und die Musikgesellschaft Riniken den Dirigenten teilen Unter der Leitung von Martin Bütikofer proben die beiden Orchester seit Januar abwechslungsweise in Brugg und Riniken. Was das Publikum während der Live-Sendung «Üsi Heimat» erwarten kann.

Martin Bütikofer ist seit 2020 Dirigent der Stadtmusik Brugg. zvg

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass die 176-jährige Stadtmusik Brugg (SMB) und die Musikgesellschaft Riniken gemeinsame Sache machen. Immer wieder haben sich die engagierten Musikanten und Musikantinnen der beiden Vereine in der Vergangenheit gegenseitig ausgeholfen oder gemeinsam geprobt. Ein Zusammenschluss war bisher offiziell kein Thema. Die Wege trennten sich wieder.

Aber zum Jahresauftakt hat sich das erneut geändert. Seit Januar teilen sich die SMB und die Musikgesellschaft Riniken den gleichen Dirigenten: Markus Bütikofer gibt seit 2020 in der Prophetenstadt den Takt an. Er folgte auf Roman Brogli, der die SMB sechs Jahre lang dirigierte.

Zum Wechsel kam es auch bei der Musikgesellschaft Riniken. Nach sechseinhalb Jahren kündigte im Mai 2020 Dirigent Rafal Jastrzebski.

Schweizer Volkslieder und spannende Interviews

Für die Projekte «Eidgenössisches Musikfest 2021» unter der Leitung von Peter Danzeisen sowie das 175-Jahr-Jubiläum der Stadtmusik Brugg unterstützten sich Mitglieder der beiden Vereine erneut gegenseitig und lernten sich noch besser kennen und schätzen. «Und da beide Vereine leider etwas wenige Mitglieder haben, entschieden wir uns, weiterhin enger zusammen zu musizieren», heisst es im Programmheft zur bevorstehenden Live-Sendung «Üsi Heimat».

Einladung zum Unterhaltungskonzert. Video: Musikgesellschaft Riniken

Mit dem gemeinsamen Dirigenten Markus Bütikofer wurden in den vergangenen Monaten sowohl bekannte Schweizer Volkslieder als auch «tolle Melodien von Schweizer Komponisten» einstudiert. Das Publikum soll ausserdem mit «Special-Guests» und spannenden Interviews überrascht werden. Eröffnet wird der Abend am Samstag mit den Jungbläsern Riniken und am Sonntag mit der Jugendmusik Brugg.

Künftig werden alle grösseren Anlässe wie Bettagskonzerte und das Kirchenkonzert vom 12./13. November ebenfalls zusammen bestritten. Bei Ständlis und Gottesdiensten werden die einzelnen Vereine jedoch weiterhin alleine auftreten.