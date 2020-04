«Uns Schweizern ging es lange Zeit gut» – Paul Liebi beobachtet, wie sich die Gesellschaft in Corona-Zeiten verändert

Einige Alpenpässe haben eine Statue auf der Passhöhe. Der Bözberg hat Paul Liebi. Viele kennen ihn vom Vorbeifahren. Denn sobald das Wetter es zulässt, sitzt der 87-Jährige in seinem Gartenstuhl neben dem Holzhaufen vor dem Haus und beobachtet den Verkehr. Das ist auch während der Coronakrise so. Die grosse Schweizer Fahne am Scheunentor und das im Brennholz eingesteckte Fähnchen dekorieren sein Zuhause nicht nur am 1. August, sondern das ganze Jahr. «Uns Schweizern ging es lange Zeit gut und vielen geht es noch immer gut», sagt der Bözberger. Vor allem die Jungen hätten jetzt Mühe, sich einzuschränken oder auf etwas zu verzichten. «Die Agenda musste immer voll sein. Freie Zeit gönnte sich kaum jemand.»

Liebi ist das jüngste von zehn Kindern und das einzige, das noch lebt. Die ersten fünf Monate seines Lebens verbrachte er in Effingen, seither lebt er im Bauernhaus auf der Bözberg-Passhöhe. Für ihn ist es jetzt eine Selbstverständlichkeit, sich an die Weisungen von Bund und Kanton zu halten. Er hat schon den Zweiten Weltkrieg sowie die Maul- und Klauenseuche miterlebt. Liebi ist zuversichtlich, dass er die Coronakrise gut überstehen wird. «Angst vor dem Virus habe ich nicht, aber vorsichtig muss man schon sein», sagt er. Während er im Gartenstuhl sitzend von früher erzählt, winken ihm Auto- und Lastwagenfahrer von der Passstrasse her. Paul Liebi winkt zurück und sagt: «Der Verkehr hat nun stark abgenommen.»