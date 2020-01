Unmut über Abfallkonzept: So kam es zu den Turbulenzen

Das hat zur Folge, dass das Entsorgungsfahrzeug der Voegtlin-Meyer AG am Montag nördlich der Aare und am Donnerstag südlich der Aare verkehrt – von Lauffohr bis Schinznach-Bad.

Das neue Abfallkonzept der Stadt Brugg ist in Kraft. Seit 1. Januar gilt: Es wird nur noch eine Kehrichtabfuhr pro Woche durchgeführt und nicht wie bisher zwei. Hintergrund: Die Stadt hat die Fusion mit der Gemeinde Schinznach-Bad per 1. Januar 2020 zum Anlass genommen, den Entsorgungsrhythmus für Kehricht und Sperrgut zu überprüfen und das Abfallwesen zu modernisieren.

Zudem haben die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Brugg neu die Möglichkeit, die grauen, offiziellen Abfallsäcke der Stadt bei den üblichen Sammelstellen in Containern zu entsorgen. Das neue Konzept ist auch eine Sparmassnahme, denn die Gebühren sind gleich geblieben.

Allerdings schienen diese Informationen nicht bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt angekommen zu sein. So blieben beispielsweise im Westquartier Abfallsäcke am Strassenrand stehen. Teilweise waren sie bereits aufgerissen von den Tieren. Das führte in den sozialen Medien, aber auch auf der Strasse zu Diskussionen.

Die Route des Entsorgers hat geändert

Der zuständige Brugger Stadtrat Reto Wettstein (FDP) lässt sich von den negativen Rückmeldungen nicht aus der Ruhe bringen. «Die erste Woche stand unter dem Zeichen der Aufklärung und Information», sagt er. «Es gab einige Haushalte, welche die Änderungen im Entsorgungskalender 2020 erst mit der Einführung realisiert haben.»

Für ein erstes Fazit sei es jetzt noch zu früh. Dass gewisse Abfallsäcke nicht eingesammelt wurden, obwohl sie am richtigen Tag an der Strasse deponiert wurden, hat offenbar damit zu tun, dass der Entsorgungsdienstleister aufgrund der geänderten Route – beispielsweise in Umiken – die Abfallsäcke früher als noch im letzten Jahr eingesammelt hat.

«Hat es letztes Jahr noch gereicht, die Abfallsäcke gegen 10 Uhr an den Strassenrand zu stellen, so ist dies jetzt bereits ab 7 Uhr nötig», sagt Wettstein und verweist auf den Entsorgungskalender, in dem seit jeher vermerkt ist, dass die Abfallsäcke ab 7 Uhr am Strassenrand bereitgestellt werden sollen.

Sandro Graf, Mitglied der Geschäftsleitung des Entsorgungsdienstleisters Voegtlin-Meyer AG präzisiert: «Da wir Umiken früher jeweils erst am Nachmittag abgefahren haben, hat dies im besagten Ortsteil für zusätzliche Verwirrung geführt. Dies, obwohl unsere Equipe gewisse Strassenzüge zweimal abgefahren hat.»

An der Kommunikation seitens der Stadt lag es nicht

Wettstein findet, dass die Anfangsturbulenzen nicht auf fehlende Kommunikation zurückzuführen sind. «Alle drei lokalen Zeitungen haben über die Änderung berichtet, der Entsorgungskalender wurde in alle Haushaltungen zugestellt, auf der Website der Stadt wurde informiert sowie auf Facebook in Kommentaren aufgeklärt», sagt er.

«Dass es am Anfang eine Anlaufperiode braucht, war zu erwarten und ist nicht weiter tragisch.» Der Entsorgungsdienstleister reagiere sehr flexibel und unterstütze bei der Umstellung. Der Stadtrat geht davon aus, dass sich das neue System – wie in anderen Gemeinden auch – einpendeln wird.

Ähnlich sieht es Sandro Graf von der Voegtlin-Meyer AG: «Trotz dieser leichten Turbulenzen am Anfang sind wir von der Sinnhaftigkeit des neuen Konzepts überzeugt. Eine zweimalige Abholung pro Haushalt ist in der heutigen Zeit weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar.»

Am Donnerstag habe man während der sogenannten «Aare rechts Grau-Tour» bis Mittag rund 25% mehr Abfall eingesammelt. «Notabene während der gleichen Strecke und bei identischem Dieselverbrauch.»

Die Sammelstellen werden gemäss Graf wöchentlich geleert. «Sollte eine wöchentliche Leerung nicht reichen, werden wir diese zweimal pro Woche ansteuern», verspricht er.

Die Sammelstelle Alte Post oberhalb der Altstadt werde bereits jetzt viermal pro Woche geleert, «weil dort sehr viel Abfall anfällt». Jeder neue Container bei den Sammelstellen sei mit einem Chip versehen. «Dadurch können wir die genaue Menge analysieren», sagt Graf.

Die Stadt erhalte so eine exakte Datengrundlage für die Evaluation von Unterflursammelstellen, die geplant sind. Finanziert werden sollen diese Unterflursammelstellen durch den generierten Überschuss im Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall.