Ungewöhnlicher Unfall zwischen einem dreirädrigen Motorrad, E-Bike und Velo

In Birrhard kam es zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Offenbar wollten am Mittwochnachmittag ein dreirädriges Motorfahrzeug, ein E-Bike und ein Velo hintereinander links in die Birrfeldstrasse einbiegen. Dabei stiessen alle drei Fahrzeuge zusammen.

Alle vier Unfallbeteiligte im Alter von 16 bis 57 Jahren zogen sich gemäss Polizeiangaben vom Donnerstag Verletzungen zu, drei davon mussten ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden wird auf zirka 15'000 Franken geschätzt. Die Polizei untersucht den Vorfall. (jk)