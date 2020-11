Ungewöhnlicher Einsatz: Die Feuerwehr Brugg befreit zwei Waldkäuze aus einem Cheminée

Ob Brände oder Verkehrsunfälle: Die Feuerwehr Brugg leistet unterschiedlichste Einsätze. Zu einem nicht alltäglichen sind zwei erfahrene Feuerwehrmänner am Sonntagmittag gerufen worden. Einen mit einem schönen Ende dazu, konkret: eine Tierrettung.

Punkt 11 Uhr traf der Anruf ein: Im Brugger Ortsteil Schinznach-Bad, lautete die Ausgangslage, steckt ein Waldkauz in einem Cheminée fest. Kommandant Manuel Keller machte sich mit Markus Obrist auf den Weg zum Mehrfamilienhaus, wo sie bereits erwartet wurden. Sogleich hätten sie sich einen Überblick verschafft, schildert Keller die Ereignisse auf der Website der Feuerwehr Brugg. Der Einsatz der Autodrehleiter stellte sich als nicht möglich heraus. Geblieben sei nur der Ausbau des Einschub-Cheminées, führt Keller aus. «Also haben wir Taten sprechen lassen.»

Die beiden Männer bauten das Cheminée aus, was schneller vonstatten ging als gedacht. Der Waldkauz flog direkt in die Wohnung und von da über die geöffneten Fenster ins Freie und Richtung Wald. «Es blieb uns nur noch, das Cheminée wieder zurückzuschieben.» Doch zu Ende war die Geschichte damit noch nicht. Denn erneut vernahmen die Feuerwehrmänner Geräusche, schauten nochmals nach. Tatsächlich: Der Waldkauz war schon wieder zurück.

Kurzerhand packte der Feuerwehrmann zu

«Wir dachten, das gibt es doch nicht!», blickt Keller zurück. «Alles noch einmal von vorne.» Allerdings wollte der Waldkauz das Cheminée diesmal nicht selber verlassen. Markus Obrist stellte fest, dass der Vogel auf der Kante sitzt, die Füsse zum Greifen nah sind. Kurzerhand packte er zu – und schon war der Waldkauz draussen.

Erst da bemerkten die Feuerwehrmänner, dass es sich um ein anderes, grösseres Tier handelte als beim ersten Mal. «Somit waren also zwei Waldkäuze im Cheminéerohr», fasst Kommandant Keller zusammen. Beide konnten in die Freiheit entlassen werden. Die Feuerwehrmänner beendeten in der Folge die Aufräumarbeiten. Tags darauf konnten die Cheminée-Bauer das Cheminée wieder fachgerecht einbauen.

Tierrettungen, sagt Stabsoffizier Philipp Strähl auf Nachfrage, machen übrigens nur einen kleinen Teil der Einsätze aus. Im Schnitt seien es ein bis zwei pro Jahr. Die beiden Waldkäuze waren eine Premiere für den Kommandant, der seit 1996 Feuerwehrdienst leistet. Bisher machte die Feuerwehr Erfahrungen mit Katzen, Ponys oder Kühen. Nicht eingerechnet seien in dieser Aufzählung die Wespennetser, die umgesiedelt werden oder die Haustiere, die bei Bränden gerettet werden.