Dass er mit den Anträgen der Staatsanwaltschaft nicht einverstanden ist, daraus machte Peter (Name geändert) keinen Hehl. «Die sind überflüssig.» Erscheinen musste der 77-Jährige vor Bezirksgericht Brugg wegen Verletzung des Strassenverkehrsgesetzes. Konkret zur Last gelegt wurden ihm: pflichtwidriges Verhalten bei Unfall; mangelnde Aufmerksamkeit beim Manövrieren; nicht betriebssicheres Fahrzeug.

An einem Abend im Januar dieses Jahres war der rüstige Senior aus der Region mit seinem Auto auf der Zurzacherstrasse im Brugger Ortsteil Lauffohr unterwegs. Gemäss Strafbefehl kollidierte er «aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit» mit zwei Inselschutzpfosten. Diese wurden aus der Halterung gerissen und beschädigt. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr Peter nach Hause. Und das, obwohl, wie es im Strafbefehl heisst, durch die Kollision die Stossstange, der Kotflügel, der Scheinwerfer und weitere Teile seines Fahrzeugs «stark beschädigt beziehungsweise abgerissen worden waren». Eine Beobachterin meldete der Polizei ein blaues Auto, das den Unfall verursacht habe.

Polizei hat Schuldigen gefunden

Sein Auto sei nicht blau, stellte Peter vor Gericht fest. Er war überzeugt, dass er für einen Schaden zur Kasse gebeten werden soll, für den er gar nicht verantwortlich ist. Gegen den Strafbefehl erhob er Einspruch. Einzelrichterin Chantale Imobersteg schilderte er ausführlich und mit klaren Worten, was sich aus seiner Sicht zugetragen hat. Er habe auf der Höhe eines Fussgängerübergangs ein Rumpeln festgestellt, das von seinen Harassen mit Cheminéeholz kam, die er im Kofferraum mitführte, erklärte Peter. Er sei davon ausgegangen, dass er den Randstein touchiert hatte – «nichts Gravierendes». Erst zu Hause habe er die beschädigte Lampe am Auto bemerkt. Nach dem Abendessen rief Peter die Polizei in Brugg an, um sich nach der Adresse des Strassenunterhalts zu erkundigen. Er wollte einen Termin vereinbaren, um für einen allfälligen Schaden an der Strasse aufkommen zu können.

Etwas später traf eine Polizeipatrouille auf seinem Hausplatz ein, begutachtete den Schaden am Auto, ordnete eine Blutprobe an und entzog ihm den Führerausweis. Dem Gespräch der Polizisten entnahm Peter, dass diese von einem blauen Auto ausgegangen waren, das mit den Inselschutzpfosten kollidiert war. Peter vermutete nun, dass er über diese kurz zuvor vom blauen Auto umgefahrenen Pfosten gefahren war. Dieses blaue Fahrzeug habe die Polizei in der Folge aber gar nicht mehr gesucht, weil sie bei ihm einen Schuldigen gefunden habe.

Überhaupt nicht zufrieden

Ob er abgelenkt gewesen sei, mit seinem Auto vielleicht einen Schwenker gemacht habe, wollte Gerichtspräsidentin Obersteg wissen. «Ich kann es nicht sagen», antwortete Peter. Eines wusste er aber sicher: Der Fehler eines anderen soll ihm in die Schuhe geschoben werden. «Das macht mich etwas hässig. Das akzeptiere ich nicht.» Er sei bereit, einen Strich unter die Angelegenheit zu ziehen, sagte der Beschuldigte, «aber nicht zu meinen Lasten». Peter forderte, er sei von Schuld und Strafe freizusprechen.

Das Gericht allerdings folgte sämtlichen Anträgen der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Beschuldigten zu einer Busse von 600 Franken. Auch muss dieser für die Gebühren und Verfahrenskosten aufkommen. Die Ausführungen des Beschuldigten beurteilte das Gericht als nicht schlüssig, sondern als widersprüchlich. Es sei zwar als Beobachtung ein blaues Auto gemeldet worden. Aufgrund der Lichtverhältnisse an diesem Winterabend hätten die Farbwahrnehmungen aber verzerrt sein können, argumentierte Gerichtspräsidentin Imobersteg. Am Sachverhalt, wie er von der Staatsanwaltschaft dargestellt wurde, gebe es dagegen keine Zweifel.

Peter war alles andere als zufrieden mit dem Urteil. Ob er Berufung anmelden werde, liess er offen. Er werde alles in Ruhe anschauen und seine Überlegungen anstellen.