Unfall 24-jähriger Lenker prallt gegen Randstein auf der A3 und muss den Führerausweis abgeben In der Nacht auf Montag prallte ein Autofahrer gegen den Randstein des Habsburgtunnel. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Den Führerausweis musste der Lenker abgeben.

Ein Autofahrer prallte in der Nacht auf Montag gegen den Randstein des Habsburgtunnel Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf am Montag, kurz nach Mitternacht, auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich. Nach Angaben der Aargauer Kantonspolizei prallte ein 24-jähriger Automobilist während der Fahrt durch den Habsburgtunnel gegen den Randstein.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Kantonspolizei Aargau

Gemäss ersten Aussagen sei er kurz abgelenkt gewesen. Der Lenker blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste er zuhanden der Entzugsbehörde abgeben. (nic)

Aktuelle Polizeibilder: