«Und wo sind die anderen?»: Brugger Fünftklässler probieren ein Jugendfest – trotz allem

Das Jugendfest Brugg ist wegen der Coronapandemie abgesagt. Und doch waren die Brugger Schülerinnen und Lehrer gefordert. Jede Klasse steurte etwas bei zum «Jugendfest(t)raum», einer multimedialen Installation im Brugger Salzhaus, die die Schulen gemeinsam mit Künstlern und dem Jugendfestredner und Autor Urs Augstburger gestaltet haben.

Die 5. Klasse des Stapferschulhauses steuert gleich einen ganzen Film bei. In verschiedenen Anekdoten «probieren» die Schülerinnen und Schüler ein Jugendfest 2020 – trotz allem. Es gibt einen Festredner, aber nur wenige Zuhörer, kein Jugendfestbrot, dafür «etwas Gesundes», einen Tambour, der sich alleine durch den Wald schlagen muss, Seifenkisten, die Bussen in die Quere kommen und ein Konzert am Erdbeeribrunnen – ohne Publikum: