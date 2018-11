Location 1: vor dem Gemeindehaus Windisch. Die Szene: Horlacher und Ammon stehen vor einem zum Rednerpult umgebauten Abfalleimer und verkünden mit Pathos, dass beide Gemeinden das Jugendfest künftig gemeinsam veranstalten werden. Die Aktion ist in den Augen der Bürger natürlich völlig überrissen. Von einer aufgebrachten Menge mit Obst und Gemüse beworfen, müssen die Frauen am Ende hinter dem Rednerpult Deckung suchen und ein Schild hochhalten, auf dem «Demission» steht. Und dann meldet sich der Kameramann wieder zu Wort: «Ihr seid viel zu entspannt, ihr müsst genervter sein.»

«Und Action!» – Kameramann Wolfgang Heilgendorff gibt das Kommando. Regisseur Adrian Meyer tänzelt hinter ihm umher, fiebert mit. «Ihr könnt ganz normal sprechen, müsst aber mehr gestikulieren», rät er den Schauspielerinnen. Die müssen sich erst noch daran gewöhnen, dass der spätere Film keinen Ton haben wird, und auch keine Farbe. Er wird obendrein schneller laufen als normal. Dann werden die Zuschauer, die den Streifen am Brugger Stadtfest 2019 erstmals sehen können, den Eindruck haben, es handele sich dabei um ein Filmchen aus Grossvaters Tagen, als die Bilder gerade erst laufen lernten. Dann werden die Betrachter das Gefühl haben, dass die Zwistigkeiten und Eifersüchteleien zwischen Brugg und Windisch «irgendwie so letztes Jahrhundert sind». Maskenbildnerin Regina Mani hat beim Make-up ganz bewusst auf starke Kontraste im Gesicht geachtet. Zwischen zwei und drei Minuten wird der spätere Clip «Die Präsidentinnen» haben.

Viel Spass am Set

Vielleicht ist das so, weil die Dreharbeiten allen Beteiligten so viel Spass machen. Schliesslich soll das «Zufall regiert»-Projekt die Brugg-Windisch-Rivalität mit einem Augenzwinkern und viel Humor inszenieren. Weil das so ist, haben Barbara Horlacher und Heidi Ammon auch spontan zugesagt, daran mitzuwirken. Die Brugger Stadtoberin: «Es ist ungewohnt, aber lässig.» Sie reizt am Projekt die Vielschichtigkeit. Was ist Heimat? Warum fühle ich mich an einem Ort zu Hause und an einem anderen weniger? «Das sind die Fragen, um die es meiner Ansicht nach im Projekt geht.» Niemand solle bekehrt werden, Ja zu sagen zur Fusion beider Gemeinden. Barbara Horlacher: «Aber es geht schon darum, angeregt zu werden, über den Tellerrand zu schauen und die alten Positionen einmal zu überdenken.»

Regisseur Meyer jedenfalls ist froh, dass die beiden bereit waren mitzumachen, ohne Angst vor Gesichtsverlust und ohne behördliche Allüren. Aber nach rund einer Stunde Dreharbeiten vor dem Gemeindehaus zieht der Tross weiter. Es stehen noch weitere Aufnahmen in Windisch und Brugg an – in einem Garten mit einem «Utopia»-Schild darin, wo die beiden ein Bäumchen pflanzen, in einer Brugger Telefonzelle, wo konspirative Gespräche geführt werden, und am Wasserschloss, wo «Die Präsidentinnen» Rat bei der Wasserkönigin suchen.