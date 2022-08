Umweltprojekt Nach 10'000 Kilometern und 12 Ländern schafft «Solar Butterfly» die Hälfte der Europatour Nach dem Startevent im Mai in Brugg-Windisch hat das solarbetriebene Wohnmobil die Halbzeit erreicht. Ein Fazit.

Tiny House, Elektroauto und Crew sind am Nordkap angekommen. zvg

Ein wichtiger Meilenstein ist geschafft: Der solarbetriebene Schmetterling «Solar Butterfly» vom Luzerner Solarpionier Louis Palmer hat nach rund 10'000 Kilometern, 12 Ländern und drei Monate nach Start in Genf das Nordkap in Norwegen erreicht. Wie es in einer Mitteilung heisst, folgen nun weitere 20 Länder.

Am 23. Mai begann der «Solar Butterfly» – ein autarkes, solarbetriebenes Tiny House – seine Reise um die Welt. Damals besuchte das Team auch den Campus der Fachhochschule in Brugg-Windisch. Die Mission der Aktion benennen die Beteiligten als folgende: Klima-Projekte und -Pioniere besuchen, um zu zeigen: «Die Lösungen sind da, es ist noch nicht zu spät.»

Täglich bis zu 300 Kilometer unterwegs

Den «Solar Butterfly» bezeichnen die Organisatoren als ein «weltweit einmaliges Konzept»: ein komplett autarkes Tiny House, dessen 80 Quadratmeter-Solarzellen sich auf Knopfdruck ausbreiten – wie die Flügel eines Schmetterlings. Diese laden die Batterien des Elektroautos, das den «Sola Butterfly» täglich bis zu 300 km weit zieht.

Bisher berichtet Tourleader Frédéric Michaud über einen tollen Team-Spirit auf der Reise: «Jeder hat seine Rolle, weiss, was zu tun ist und unterstützt die anderen wo nötig. Diese Zusammenarbeit und der Zusammenhalt im Team schätze ich sehr –das ist nicht selbstverständlich, wenn man sich im Vorfeld nicht kennt.»

Im Frühjahr 2023 beginnt die Tour durch die USA

Gemeinsam mit Luca Meier (Rothenburg, Video), Carole Steiger (Meggen, Social Media), Peter Stähli (Freienstein, Fahrer) und Lucien Debons (Sion, zweiter Fahrer) geht es nun nach Trondheim in Norwegen, wo am Wochenende die vierte Crew (aus Graubünden, Zürich, Zug und Luzern) für einige Wochen das Steuer übernimmt. Die Europatour führt bis Ende November noch durch weitere 20 Länder, schreiben die Verantwortlichen.

Solarpionier Louis Palmer schwärmt über den Fortgang des Projektes in der Mitteilung:

«Wir kommen sehr gut voran und das Interesse ist ungebrochen, selbst CNN hat über den ‹SolarButterfly› schon berichtet. Technisch läuft alles einwandfrei und wir konnten alle geplanten 100 Termine und Events unterwegs wahrnehmen. Das ist fantastisch. Super Teams sind für den Klimaschutz unterwegs.»

Im November kommt der «Solar Butterfly» in die Schweiz zurück. Dann wird er in Luzern für die Tour durch die USA und Lateinamerika, welche im kommenden Frühjahr 2023 beginnt, adaptiert. Dafür werden immer noch geeignete Crewmitglieder gesucht. Interessierte können sich über die Website www.solarbutterfly.org bei Louis Palmer bewerben. (az)