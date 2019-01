Mitte Januar haben über 90 Windischer Lehrpersonen mit Briefen Schulpflegerin Zeynep Karavus (CVP) zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Aus Sicht der Lehrpersonen ist vor allem Karavus für die akute Missstimmung und den Vertrauensmangel an der Schule verantwortlich. Von der AZ darauf angesprochen, hielt sie fest, dass sie als Schulpflegerin weitermachen werde. Nun hat sich der ehemalige Windischer Schulpflegepräsident Philipp Küng mit einem Leserbrief an die AZ gewandt. Er sass für zwei Amtsperioden, von 2010 bis 2017, in der Schulpflege. Zuerst als Mitglied, später als Präsident. Mit grosser Sorge habe er die Zeitungsberichte über die Schule Windisch gelesen, schreibt er. «Die Einzelheiten, die zur aktuellen Krise geführt haben, kenne ich nicht. Aber die in der Zeitung aufgeführten Gründe haben bei mir zu einem ‹Déjà-vu› geführt.»

Gemäss Küng hatten bereits in den Jahren 2015 und 2016 diverse Krisengespräche innerhalb der Schulpflege und teilweise auch mit dem Schulleitungsteam stattgefunden. Themen waren bereits damals die Aufteilung der Kompetenzen und Aufgaben zwischen Schulpflege und Schulleitung.

Wiederholt eingemischt

Küng schreibt im Leserbrief: «Zeynep Karavus mischte sich als Schulpflegerin wiederholt und in unangemessener Weise in operative Belange ein und verhielt sich gegenüber dem Schulleiter (damals Martin De Boni) und anderen Personen respektlos. Nach all den erfolglosen Gesprächen und einem weiteren, absolut unhaltbaren Vorfall im Frühjahr 2016 hatte ich Zeynep Karavus zum Rücktritt aufgefordert.»