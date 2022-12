Umiken Selbstunfall: 61-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto und prallt in eine Mauer Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Montag in Umiken die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser prallte heftig gegen eine Mauer. Verletzt wurde niemand.

4 Bilder 4 Bilder Ein Autofahrer verlor in der Nacht auf Montag in Umiken die Kontrolle über seinen Wagen. Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Montag kurz vor zwei Uhr auf der Villnachernstrasse in Umiken. Von Brugg kommend fuhr der 61-Jährige in Richtung Villnachern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kam links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Renault frontal gegen die Stützmauer einer angrenzenden Liegenschaft.

Der 61-Jährige blieb gemäss Mitteilung unverletzt. An seinem Wagen entstand hingegen Totalschaden. Die massive Betonmauer wurde aus der Verankerung gerissen und brach in Stücke. Zudem wurde ein daneben parkiertes Auto leicht beschädigt. Der gesamte Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Weshalb der Unfallverursacher die Herrschaft über seinen Wagen verlor, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: