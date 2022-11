Umiken Hauseigentümerin will Sanierung selbst beauftragen und ist gegen den Stadtrat Brugg vor Gericht gezogen In der nicht enden wollenden Geschichte mit der Aussenisolation der Liegenschaft an der Baslerstrasse 140 in Umiken hat nun auch das Verwaltungsgericht ein Kapitel mitgeschrieben. Denn die Horlacher Immobilien AG führte bezüglich einer angeordneten Vollstreckung Beschwerde. Jetzt liegt das Gerichtsurteil vor.

Seit wenigen Tagen kleben neue Isolationsplatten am Haus an der Baslerstrasse 140 in Umiken – diesmal höher als in der Vergangenheit. Claudia Meier (17. November 2022)

Der Hauptsitz der Horlacher Immobilien AG an der Baslerstrasse 140 in Umiken bereitet der Stadt Brugg nach wie vor Probleme. Seit rund fünf Jahren ist die Liegenschaft eine Baustelle – mal mit Gerüst, mal ohne. Am vergangenen 8./9. Juli sah es vorübergehend so aus, als würde das Haus in den Originalzustand zurückversetzt, weil die gelb verfärbten Styropor-Platten innert weniger Stunden demontiert wurden.

Am 24. August 2022 waren nur noch ein paar Styropor-Reste am Haus. Claudia Meier

Kurz darauf wurde neues Isolationsmaterial angeliefert, das seither grösstenteils neben der Liegenschaft lagert. Und vor wenigen Tagen sind an den beiden Fassaden mit dem Eingang zu den Wohnungen und über dem Gewerberaum innert kürzester Zeit neue Platten montiert worden.

Seit Wochen liegt neues Isolationsmaterial neben dem Haus. Claudia Meier (17. November 2022)

Diese Handlungen stehen in Zusammenhang mit einem Verfahren, welches das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau kürzlich beschäftigt hat. Im Urteil vom 6. Oktober ist zu lesen, dass der Brugger Rechtsanwalt Franz Hollinger den Stadtrat vertritt. Denn die Eigentümerin, die Horlacher Immobilien AG, hatte Beschwerde wegen einer Vollstreckung eingereicht.

Der Stadtrat Brugg hat eine Firma beauftragt

Die Stadt Brugg hatte der Horlacher Immobilien AG am 1. Dezember 2017 die nachträgliche Baubewilligung für die energetische Fassadensanierung der beiden Mehrfamilienhäuser auf der gleichen Parzelle in Umiken erteilt. Gleichzeitig wurde angeordnet, die bereits an der Fassade angebrachte Wärmedämmung zu entfernen, da diese nicht dem bewilligten Energienachweis entsprach.

Diese Wärmedämmung, wie sie sich im Februar 2018 präsentierte, musste die Hauseigentümerin entfernen. Claudia Meier

In der zweiten Jahreshälfte 2021 wurde ein Stadtratsbeschluss rechtskräftig, wonach die Dämmung zu demontieren und der dadurch beschädigte Verputz samt Farbanstrich in den ursprünglichen Zustand zu bringen sei. Da die Fristen nicht eingehalten wurden, ordnete der Stadtrat Brugg im Mai 2022 eine Ersatzvornahme auf Kosten der Liegenschaftsbesitzerin an. Dafür wurde bereits eine Firma beauftragt.

Beschwerdeführerin muss dem Stadtrat Parteikosten ersetzen

Die Horlacher Immobilien AG hätte einen Kostenvorschuss von 47'000 Franken leisten und eine Beschlussgebühr von 500 Franken zahlen sollen. Dagegen erhob sie Beschwerde und beantragte, selber eine Fachfirma für die Demontage beauftragen zu dürfen.

Das Verwaltungsgericht weist die Beschwerde ab, weil sie unbegründet ist. Die Horlacher Immobilien AG muss Verfahrenskosten und Gebühren in der Höhe von 1347 Franken bezahlen. Zudem wird sie verpflichtet, dem Stadtrat Brugg die vor dem Verwaltungsgericht entstandenen Parteikosten von 1800 Franken zu ersetzen. Das Urteil ist laut Gerichte Kanton Aargau noch nicht rechtskräftig. Die Frist für eine Beschwerde ans Bundesgericht ist am Mittwoch abgelaufen. Je nach Zeitpunkt der Postaufgabe kann die Beschwerde erst in den nächsten Tagen beim Bundesgericht eintreffen.

Auch diese Liegenschaft an der Baslerstrasse 138 in Umiken der Horlacher Immobilien AG war sehr lange eine Baustelle. Claudia Meier

In seinem Urteil erwähnt das Verwaltungsgericht, dass die Beschwerdeführerin Lieferverzögerungen während der Coronapandemie geltend gemacht habe. Die Arbeiten wurden allerdings auch nicht wie versprochen bis am 30. Juni 2022 abgeschlossen.

Ob und in welchem Masse tatsächlich eine Ersatzvornahme nötig sein werde, sei je nach Fortschritt der angeblich von der Beschwerdeführerin vorangetriebenen Arbeiten zu beurteilen, schreibt das Verwaltungsgericht.

Fest steht: Die Baubewilligung von 2017 ist längst abgelaufen und ein neues Baugesuch liegt laut der Abteilung Planung und Bau nicht vor.