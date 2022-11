Umiken Diese Künstlerin kreiert Bilder mit einem Eigenleben In ihrem Atelier in Umiken macht Ursula Baumberger aus Karton und Stoff Relief-Bilder. Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet sie nur noch mit einer Farbe und dies aus einem ganz bestimmten Grund. An einer Ausstellung wird sie 40 ihrer Werke präsentierten.

Ursula Baumberger ist fasziniert von klaren Linien und harmonischen Formen. Bild: Ina Wiedenmann

Sie setzt sich an einen der beiden Arbeitstische ihres Ateliers, auf dem Messer, Gewichte, Pinsel, ein Hammer und viele schmale Streifen aus Karton liegen. Unter dem Tisch steht ein kleiner Eimer mit Dispersionsfarbe. Von draussen dringt Licht in den Raum. Es spielt mit den weissen Relief-Bildern an den Wänden und wirft Schatten auf die unterschiedlichsten Stellen. Die dreidimensionalen geometrischen Formen auf den Bildern beginnen zu leben.

Ursula Baumberger, 80, schaut sich in ihrem Atelier in Umiken um, ihre Augen funkeln vor Freude. Das Handwerk fürs Gestalterische erlernte sie bereits mit 20 Jahren an der Kunstgewerbeschule in Zürich.

Sie stammt aus einem künstlerischen Elternhaus: Ihr Vater war Architekt und ihre Mutter fertigte filigrane Scherenschnitte an. Trotz Baumbergers Liebe zur Kunst bestanden ihre Eltern aber darauf, dass sie noch einen «richtigen» Beruf erlernen sollte. Daher studierte sie Sozialpädagogik und arbeitete rund 25 Jahre lang mit psychisch und geistig beeinträchtigten Frauen.

Seit 25 Jahren arbeitet sie nur noch mit einer Farbe

Zunächst erstellte Baumberger Positiv-Negativ-Schnittbilder, dann machte sie Bilder in Eitempera - einer Mischung aus Eiweiss und Eigelb, Leinöl und Wasser – und verwendete diverse Farben. Aber seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Ursula Baumberger nur noch mit einer Farbe: Weiss.

«Was mir heute wichtig ist und mich bei jeder Kreation neu fasziniert, sind klare Linien und harmonische Formen; es sind die Vertiefungen und Erhöhungen des Reliefs, die den Bildern bei wechselndem Licht ein Eigenleben geben», sagt Baumberger. Die Künstlerin betont:

«Dieser Kontrast von Licht und Schatten wäre auf farbigem Bildgrund viel weniger erkennbar.»

Baumberger holt aus einem Regal ihr erstes weisses Bild aus dem Jahr 1997 hervor, das aus zwei zusammengeklebten Schichten besteht. Sie entwickelte im Lauf der Zeit eine Schnitttechnik, um ihre Bilder noch plastischer wirken zu lassen.

Sie setzt bewusst einen Kontrast zur heutigen Zeit

Heute schneidet sie aus dickem Karton Linien, aber auch runde Formen aus, drückt an den Schnittkanten den Karton in die Höhe und gewinnt so Tiefe. Die geometrischen Formen heben sich deutlich vom Hintergrund ab. Die Mutter von drei Kindern verrät:

«Männer mögen vor allem die geradlinigen Bilder, Frauen bevorzugen eher die mit den runden Formen.»

Baumbergers Bilder sind alle dezent, «leise» und passen sich an jede Umgebung an. Damit setzt Baumberger bewusst einen Kontrast zur heutigen, meist lauten, Zeit.

Das Bespannen mit dem Leintuch ist eine heikle Angelegenheit

Das Schwierigste bei ihren Bildern ist es, den Karton mit dem Leintuch zu bespannen. Diese äusserst heikle Angelegenheit bedarf höchster Konzentration und viel Erfahrung.

Sie verteilt dabei den Stoff von der Mitte aus vorsichtig entlang der Oberfläche und bemalt anschliessend das Ganze mit weisser Farbe. Dafür nimmt sie einen Pinsel zur Hand und massiert gegebenenfalls die Farbe auch noch mit ihren zarten Fingern in die Oberfläche ein. Zum Schluss kommt ihr Werk in einen weissen Holzrahmen.

Froh darüber, dass die Familie sie ernst nimmt

Das «Zur-Schau-Stellen» liege ihr eigentlich gar nicht, verrät die fast schüchterne Ursula Baumberger. Sie schätzt es aber sehr, dass ihre Familie sie ernst nimmt und ist froh darüber, stets auf die Unterstützung ihres Mannes Peter zählen zu können.

Nun freut sie sich auf die bevorstehende Ausstellung in der Alten Trotte in Effingen, an der sie gemeinsam mit einer zweiten Künstlerin, Nicole Schröder aus Wettingen, ihre Bilder präsentieren wird. Die Vernissage ist am Freitag, 11. November, um 19 Uhr.