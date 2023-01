ArgoviaToday/Tele M1

Anwohner des Quartiers mit Einfamilienhäuser sahen den 39-jährigen Mann mit dem Sturmgewehr am Fenster und alarmierten die Polizei. Diese rückte mit einem Grossaufgebot aus. Auch die Spezialeinheit war vor Ort: «Wir mussten das ganze Quartier abriegeln und haben es evakuiert», erklärt Adrian Bieri von der Kantonspolizei Aargau. Alle Personen seien in Sicherheit gebracht worden.

Warum der Mann mit seinem Sturmgewehr am Fenster sass, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei wollte ihn darauf ansprechen, er zog sich aber immer wieder zurück und liess sich nicht kontrollieren. «Wir stehen mit dem Mann in Kontakt und versuchen, dass er das Sturmgewehr ablegt und sich kontrollieren lässt», so Bieri gegenüber ArgoviaToday.

Spezialisten der Kantonspolizei konnten schliesslich mit dem Mann Kontakt aufnehmen und brachten ihn nach mehreren Stunden dazu, das Haus zu verlassen.

Der Einsatz dauerte bis spät in die Nacht. Nach mehreren Stunden konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Eine verantwortliche Person der Stadt Brugg schaute, dass alle Personen vorläufig betreut wurden und die Nacht gegebenenfalls woanders verbringen konnten.

Aktuelle Polizeibilder: